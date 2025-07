Le ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a réceptionné, vendredi à Kaolack (Centre), le matériel attendu pour le démarrage effectif du chantier du barrage de Sambangalou, une infrastructure située à 25 kilomètres de Kédougou (Sud-est), à la frontière entre le Sénégal et la Guinée, a constaté l’Aps.

Il a également lancé, par la même occasion, le convoi devant acheminer le matériel pour la réalisation des travaux de construction de ce barrage, deuxième composante du Projet Energie de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (Omvg).

La réception du matériel s’est faite au cours d’une cérémonie tenue au Port de Kaolack, en présence des représentants du Haut-commissaire de l’Omvg, des autorités administratives, territoriales, militaires et paramilitaires de la région, ainsi que des collaborateurs du ministre en charge de l’Hydraulique.

Cheikh Tidiane Dièye a fait part de sa joie de réceptionner le matériel en question, en provenance d’Autriche, et de procéder au lancement du convoi devant «transporter ces équipements structurants, importants, prioritaires et stratégiques qui permettront de réaliser le barrage de Sambangalou».

D’une hauteur de 108, 3 mètres pour une longueur de 540 mètres, ce barrage va être doté d’un réservoir de 3, 8 milliards de m³, sur une superficie de 188 km² partagée entre le Sénégal (18%) et la Guinée (82%), d’après un document de presse du ministère sénégalais de l’Hydraulique et de l’assainissement.

La centrale hydroélectrique, qui sera construite au pied du barrage, aura une puissance installée de 128 Mw et est attendue pour produire, chaque année, 394, 3 gigawattheures d’énergie propre et renouvelable. Cette énergie sera répartie entre les quatre pays membres de l’Omvg dont 48% pour le Sénégal.

Outre la production d’électricité, le projet permettra également l’irrigation de 90 000 hectares de terres agricoles (50 000 ha en Gambie et 40 000 ha au Sénégal), renseigne la même source. Il offrira aussi d’autres opportunités telles que l’approvisionnement en eau potable des localités environnantes, la création d’emplois et la lutte contre la salinisation du fleuve Gambie, avec notamment le recul de la langue salée sur 100 km, souligne-t-on.

La livraison de ce matériel est «la preuve que ce projet connaît maintenant une bénédiction. Parce que c’est ici, à Kaolack, que l’Omvg a été créée en 1978», a déclaré Cheikh Tidiane Dièye, se disant «déterminé» à relever tous les défis pour finaliser ce projet. Il a souligné la nécessité de mettre en place les organes dirigeants de la Société de gestion et d’exploitation des réseaux de transport d’électricité (Sogesarts), société de patrimoine du Projet Energie de l’Omvg. Cette structure va assurer, aux côtés du Haut-commissariat, la gestion et l’exploitation du patrimoine de l’Omvg.

Le ministre de l’Hydraulique a insisté sur la volonté politique, «très forte», d’accompagner l’Omvg et l’ensemble des acteurs engagés pour la finalisation de ce projet.