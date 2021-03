Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a rendu hommage, jeudi, aux victimes de «la tragédie» de l’esclavage et de la traite transatlantique, à l’occasion de la Journée internationale de commémoration. «En cette Journée internationale de commémoration de l’esclavage et de la traite transatlantique, je rends hommage aux victimes de cette tragédie qui fait partie de notre héritage commun», a notamment tweeté Macky Sall.

Plus de 15 millions d’hommes, de femmes et d’enfants du continent africain ont été victimes, pendant plus de 400 ans, de la dramatique traite transatlantique des esclaves, l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire humaine, selon les historiens. «Mettre fin à l’héritage raciste de l’esclavage» est le thème de l’édition 2021.

Dans une vidéo diffusée pour l’occasion, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, a souligné la nécessité de travailler ensemble pour faire face aux conséquences pernicieuses et persistantes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. «Nous y parviendrons en redoublant d’effort pour lutter contre le racisme, l’injustice et les inégalités et en édifiant des sociétés inclusives», a-t-il indiqué.

Le chef de l’Onu a insisté sur le fait que la traite des esclaves était la création et la perpétuation d’un système mondial d’exploitation pendant plus de 400 ans qui a dévasté familles, communautés et sociétés.

«C’est avec humilité que nous pensons à la résilience dont ont dû faire preuve celles et ceux qui ont enduré les atrocités commises par les marchands et les propriétaires d’esclaves avec l’approbation de toutes les personnes qui profitaient de l’esclavage», a-t-il assuré. «Nous honorons la mémoire des victimes de la traite transatlantique des esclaves en faisant connaître son histoire et en reconnaissant les effets qu’elle a eus sur le monde dans lequel nous vivons», a fait valoir le secrétaire général de l’Onu.

Il a ainsi appelé a en finir avec les idées de la suprématie blanche à l’origine de cette tragédie. «La traite transatlantique a pris fin il y a plus de deux siècles, mais les idées de suprématie blanche qui la sous-tendaient restent bien vivantes. Nous devons en finir et liquider l’héritage de ce message raciste», a déclaré Guter­res.

Aps