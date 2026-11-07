Ralentissement de la croissance, chute drastique des recettes fiscales et alourdissement du service de la dette : une note de la Cellule analyses et prospective de l’Alliance pour la République (Apr) dresse un tableau alarmant de la trajectoire financière du pays sous l’administration Pastef-Kiiray.

La trajectoire macroéconomique du Sénégal traverse une zone de turbulences marquée par des réajustements budgétaires majeurs. Selon une note de la Cellule analyses et prospective (Cap) de l’Alliance pour la République (Apr), l’action du gouvernement Pastef-Kiiray met à mal le modèle économique et social bâti autour du Plan Sénégal émergent (Pse) entre 2014 et 2024. Le rejet sans débat de la Loi de finances rectificative (Lfr) 2026 par la majorité parlementaire illustre les difficultés persistantes de l’Etat à redresser la barre.

Une croissance en berne et des prévisions de recettes plombées

Initialement projetée autour de 5% pour l’année 2026, la croissance économique sénégalaise a été abaissée à 2, 7%, matérialisant une contre-performance structurelle qui fragilise l’ensemble des équilibres budgétaires. Ce ralentissement alimente un cercle vicieux caractérisé par la faiblesse des recettes publiques et l’accroissement des besoins d’endettement.

Les chiffres du Projet de loi de finances rectificative (Plfr) 2026 témoignent de cette contraction : revues à la baisse de 8, 4%, les recettes fiscales passent de 5384, 8 milliards de F à 4931, 5 milliards de F Cfa, générant une moins-value prévisionnelle de 453, 3 milliards de F. Quid du cas du Pres ? Les recettes fiscales attendues du programme chutent de 400, 1 milliards de F (soit une baisse d’environ 57%), confirmant le caractère jugé irréaliste de ses objectifs initiaux. A fin septembre 2026, le montant collecté n’atteignait que 162 milliards de F.

Un endettement massif et des conditions de financement alourdies

Le déficit budgétaire, quant à lui, subit une dégradation sensible pour s’établir à 1735, 2 milliards de F (soit 7, 6% du Pib), contre une prévision initiale de 1245, 1 milliards de F (5, 4% du Pib). Avec un besoin de financement global évalué à environ 6961, 3 milliards de F et une variation nette de l’encours de la dette de 2258 milliards de F, le fardeau pèse lourdement sur les finances publiques.

La note critique également le retard de publication des bulletins statistiques de la dette pour 2025, entretenant une zone d’ombre sur un ratio dette/Pib qui risque de dépasser les seuils de 2024 (estimés à 119% pour l’administration centrale et 129% pour le secteur public). Dans ce contexte, la hausse des intérêts et commissions sur la dette -qui atteignent 1285, 2 milliards de F dans la Lfr 2026, combinée à la dégradation de la note souveraine du Sénégal et à la perte de valeur des obligations, renforce la méfiance des investisseurs et complexifie les conditions de refinancement de l’Etat.

Des arbitrages budgétaires contestés

Paradoxalement, en dépit de ce climat de récession et de rigueur imposé, les dépenses de fonctionnement en biens et services augmentent de 35, 7 milliards de F dans le Plfr 2026, tandis que les transferts courants bondissent de 499, 3 milliards de F.

Une orientation qui interroge sur la cohérence des choix stratégiques du gouvernement, alors que les marges d’investissement se réduisent et que le modèle social et économique du pays semble menacé par les tensions politiques et budgétaires actuelles.