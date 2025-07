Ministre gambien des Affaires étrangères gambien, Dr Mamadou Tangara a démissionné pour aller diriger la Mission de l’Union africaine au Mali et au Sahel (Misahel). Il a été nommé Représentant spécial de la Commission de l’Union africaine au Mali et au Sahel, et chef du bureau Misahel, basé à Bamako. Il succède à Maman Sambo Sidikou dont le départ en 2023 avait laissé le poste vacant pendant plus d’un an. Cette nomination intervient dans un contexte régional tendu, marqué par l’insécurité persistante et la recomposition des alliances au Sahel.

Docteur en communication internationale et ancien ambassadeur de la Gambie aux Nations unies, M. Tangara va essayer de remettre les pays du Sahel dans un cadre plus intégré, autant sur le plan politique que diplomatique et aussi sécuritaire, notamment au Mali, au Niger et au Burkina Faso dirigés par des juntes militaires depuis quelques années. Pour des raisons sécuritaires, les différents dirigeants ont mis entre parenthèses les activités politiques des partis jusqu’à nouvel ordre. Diplomate chevronné après avoir été ministre des Affaires étrangères de 2018 à 2025, Dr Tangara maîtrise la géopolitique régionale : la Gambie reste un membre actif de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), alors que le Mali, aux côtés du Burkina Faso et du Niger, a officialisé son retrait de l’organisation régionale. Dr Tangara devra ainsi jouer un rôle délicat dans un espace marqué par des tensions entre blocs régionaux et institutions internationales.

Il faut savoir que la Misahel, organe de coordination de l’Union africaine pour les efforts de paix, de sécurité et de gouvernance au Sahel, est confrontée à des défis majeurs : lutte contre le terrorisme, médiation politique, transition institutionnelle et restauration de la coopération régionale.

La nomination de Mamadou Tangara pourrait redonner une impulsion diplomatique à cette structure en perte de vitesse, tout en testant la capacité de l’Ua à maintenir un dialogue ouvert dans un Sahel

fragmenté.