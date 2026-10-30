C’est un rendez-vous crucial qui se joue aujourd’hui à l’Assemblée nationale. La Commission des finances et du contrôle budgétaire se réunit ce vendredi pour décortiquer le projet de Loi de finances rectificative (Lfr). Au-delà du jargon technique et des alignements de chiffres, c’est l’avenir politique et économique immédiat qui se dessine dans les salles de commission. Depuis son annonce, cette Lfr suscite de vifs débats, alimentant les tensions entre partisans du texte et opposants au budget révisé. Les griefs sont nombreux, allant de la réallocation des ressources à l’arbitrage des priorités nationales.

Par Sucré-Salé