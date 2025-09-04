La société Grande Côte opérations (Gco), filiale du groupe français Eramet, a procédé à une distribution de dividendes de l’ordre de 1 milliard de francs Cfa, «pour la première fois depuis le lancement de ses activités en 2014 au Sénégal», à la suite d’une intervention de la Somisen, affirme le gestionnaire du portefeuille minier de l’Etat, à travers un communiqué dont l’Aps a reçu copie.

«Sous l’impulsion de la Société des mines du Sénégal […], la Gco a procédé, pour la première fois depuis le lancement de ses activités en 2014, à une distribution de dividendes au titre de l’exercice 2024», peut-on lire dans un communiqué du gestionnaire du portefeuille minier de l’Etat. Cette décision de Gco, «prise lors de l’Assemblée générale de la société tenue le 29 août dernier, résulte d’une intervention de la Somisen […]».

Selon ce communiqué, alors qu’aucun paiement n’avait été initialement envisagé, «la Somisen a conduit une mission de plaidoyer qui a permis de préserver les intérêts légitimes de l’Etat-actionnaire […]». «Au-delà de la portée financière, cette première distribution traduit la volonté des autorités d’instaurer une véritable culture du dividende dans le secteur minier sénégalais», indique le document. «Elle s’inscrit dans la dynamique d’une meilleure valorisation du portefeuille de l’Etat et de renforcement de la mobilisation de ressources endogènes au service du développement national», ajoute la source.

La Somisen affirme que dans cette optique, «le milliard récolté de la Gco vient s’ajouter aux 71 milliards [déjà mobilisés] par la Somisen, portant le montant total à 72 milliards de francs Cfa».