Neuf ans après l’adoption en Conseil des ministres d’un premier projet de loi encadrant leur profession, les acteurs de la médecine traditionnelle dénoncent son abandon au profit d’un nouveau texte. Estimant avoir été sous-représentés lors des récents ateliers de concertation, ils menacent de rejeter cette nouvelle réforme.

Par Justin GOMIS – Le projet de loi devant régir le métier des tradipraticiens tarde à être opérationnel dans le pays. Malgré les démarches entreprises dans ce sens, le dossier reste au point mort, privant ainsi ces acteurs d’une protection juridique dans l’exercice de leur profession. Une situation que les tradipraticiens imputent aux autorités compétentes.

Selon eux, l’administration est animée par une volonté d’écarter le projet de loi relatif à l’exercice de la médecine traditionnelle au Sénégal, élaboré en 2017. Des accusations qu’ils fondent sur le contenu du nouveau texte. «Les échanges et les positions qui ont marqué cet atelier donnent le sentiment que le nouveau texte, dans sa version V1.0, est appelé à s’imposer, sans que les préoccupations fondamentales soulevées par les praticiens de la médecine traditionnelle aient reçu les réponses attendues», a dénoncé Alioune Sène, Secrétaire général de la Fédération des tradipraticiens de la médecine traditionnelle du Sénégal.

Estimant que la version de 2017 ne peut être passée sous silence, M. Sène a tenu à rappeler «qu’un projet de loi relatif à l’exercice de la médecine traditionnelle au Sénégal avait été adopté en Conseil des ministres le 31 mai 2017». «Cette adoption constituait une étape institutionnelle majeure dans un processus engagé depuis plusieurs années pour reconnaître, organiser et encadrer l’exercice de la médecine traditionnelle. Mais neuf années plus tard, alors que ce texte n’a pas abouti à une loi, un nouveau projet est mis en discussion», a-t-il remarqué. Le Secrétaire général demande ainsi aux autorités compétentes ce qu’il est advenu du texte de 2017, les raisons ayant conduit à interrompre son processus d’adoption et sur quelles évaluations repose aujourd’hui le choix d’une nouvelle démarche. «Il ne s’agit pas de prétendre que le projet de 2017 serait exempt de toute insuffisance ou qu’il devrait nécessairement être repris à l’identique. Il s’agit de rappeler qu’un travail institutionnel antérieur existe et qu’il mérite d’être examiné, évalué et pris en considération avant toute nouvelle orientation législative», a-t-il précisé, rappelant que l’écriture dudit projet avait été pilotée par le bureau de la législation du ministère de la Santé.

Une représentation dérisoire des premiers concernés

Au-delà du fond, la composition de l’atelier de concertation suscite une vive inquiétude quant à la place accordée aux principaux intéressés. «Sur une soixantaine de personnes invitées à débattre de la réglementation et de la législation d’une profession, seuls quatre praticiens de médecine traditionnelle étaient représentés», a informé M. Sène. Une participation jugée «manifestement insuffisante au regard de l’importance des enjeux» et qui «pose un sérieux problème de légitimité et d’inclusivité du processus».

Le responsable syndical s’est interrogé sur la pertinence d’élaborer un cadre législatif destiné à déterminer l’avenir d’une profession sans assurer une participation significative de ceux qui l’exercent. D’où leur rejet ferme de la méthode organisationnelle retenue. «Nous avons fait savoir que nous ne pouvions approuver le nouveau projet V1.0 si le texte de 2017 n’était pas retenu comme base de travail. Nous avons également annoncé notre intention de nous démarquer de cette nouvelle initiative et notre détermination à combattre fermement le texte si cette démarche était maintenue», a averti Alioune Sène.

Pour lui, ces prises de position ne sauraient être réduites à de simples divergences de points de vue : « Elles traduisent un profond malaise et révèlent une contestation de la méthode retenue pour conduire une réforme qui engage directement l’avenir des praticiens de la médecine traditionnelle. »

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