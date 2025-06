L’Union européenne, pour maintenir la stabilité au Sénégal, suggère «la tenue d’une élection transparente, inclusive et équitable dans de brefs délais». Et pour cela, l’Ue n’a pas caché sa volonté d’accorder ses violons avec la Cedeao pour sortir le pays de cette incertitude. L’objectif est de maintenir la tradition de stabilité et de démocratie qui caractérise le Sénégal, dans le respect de l’Etat de Droit. Car, au regard de la situation politique tendue au Sénégal, les manifestations ne sont pas à exclure. En attestent d’ailleurs celles qui ont été notées hier dans la capitale.

De leur côté, les Etats-Unis se disent aussi préoccupés par cette annonce du report de la Présidentielle. «Nous sommes profondément préoccupés par la perturbation du calendrier électoral», a fait savoir, par écrit, le Bureau des affaires africaines du département d’Etat sur le réseau social X. Ainsi, ils demandent qu’une date de l’élection soit fixée de concert avec les acteurs concernés en vue d’une «élection libre et transparente». Mais, pour ne pas réveiller les vieux démons de 2021 et 2022, les Etats-Unis «exhortent tous les participants au processus électoral à s’engager pacifiquement dans l’effort visant à fixer rapidement une nouvelle date et les conditions d’une élection libre et équitable».

Par Justin GOMIS – justin@lequotidien.sn