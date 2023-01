A près d’un mois de l’ouverture de la troisième édition de la Basketball Africa League (Bal), le président de la Ligue, Amadou Gallo Fall, fait le point.

PREPARATION

DE LA SAISON 3 DE LA BAL

«On est en pleine préparation de la 3e saison. On avait commencé depuis la fin de la saison 2 en juin. On est sur la dernière ligne droite par rapport au lancement du 11 mars à Dakar. On a un évènement ce week-end à Lagos pour annoncer la composition des différentes conférences Sahara et Nil. On va continuer à mobiliser après cet évènement. L’un de nos objectifs cette année est d’attirer plus de monde dans les salles. On va se produire à Dakar, au Caire et à Kigali. On espère qu’il y aura moins de restrictions par rapport au Covid-19 et qu’on aura plus de fans.

On ne ménage aucun effort. On a commencé à dérouler notre programme depuis des mois. Il faut jouer des matchs et organiser l’évènement pour tirer les conclusions. Je peux dire qu’on est sur les bons rails concernant la préparation. La Bal c’est plus que du basket. C’est vrai que le jeu va rester au cœur de ces évènements. Il y aura beaucoup d’activités tout autour de l’Arena. On veut que les fans se sentent à l’aise et qu’il existe une ambiance de kermesse. On veut que les familles se déplacent pour regarder du basket et se divertir. Ce sera un endroit sécurisé. Il y aura des fan-zones et on fera plein de choses tout au long de la Conférence Sahara. L’idée aussi est de vendre la destination Sénégal. On avait signé avec l’Agence sénégalaise de la promotion touristique pour contribuer dans leur effort de vendre la destination de notre pays. Les discussions se poursuivent avec les autorités. On espère même rebondir encore très fort en termes de partenariat. En tout cas, on sait qu’il y a un impact réel sur le plan économique grâce au tourisme sportif. Les activités internes à Berlin, Paris et autres villes, nous permettent de faire connaître la Ligue. On est en train de créer avec la Bal, une marque de divertissement. Notre Ligue va être la plateforme idéale pour tout ce qui est sport et évènementiel.»

BAL COMBINE A PARIS

«La Bal Combine entre dans le cadre des préparatifs de la saison 3. C’est une manière de donner aux équipes l’opportunité de recruter des joueurs. Sur les «roosters», les clubs ont droit à 13 joueurs : 8 joueurs nationaux, 1 joueur de la Bal Elevate, 4 joueurs étrangers dont 2 Africains. Ce Combine nous a permis de voir des talents africains et de la diaspora. Ils ont pu participer et ils se sont bien débrouillés. C’était un motif de satisfaction. Certains sont à la recherche de club et ont voulu saisir l’opportunité de la Ligue. Sur une trentaine de joueurs, 20 étaient venus des Etats-Unis. Ils ont tous grandi dans l’écosystème de la Nba et principalement dans la G-League.

C’était une ambiance conviviale et de compétition. Les conditions étaient réunies pour permettre aux joueurs d’exprimer leur talent. Les tests de la Combine ont été effectués par le même staff qui s’occupe de la draft en Nba. On avait organisé le Combine pour la première fois en 2019. En janvier 2021, on devait l’organiser à Washington, mais le Covid-19 avait chamboulé les choses. On a choisi la France pour attirer les joueurs de la diaspora. Paris regroupe une forte communauté africaine. C’est un carrefour des différentes cultures. On l’a tenu à Paris en collant ça au Paris Game (match Nba entre Chicago et Detroit). Il y avait des sommités à Paris dont Joakim Noah, Ian Mahinmi, Luol Deng, sans oublier Dwyane Wade. D’ailleurs, le fils de Dwyane Wade, Zaïre, était parmi les joueurs de la Bal Combine. Il veut décrocher une équipe de la Bal. Le jeune Zaïre s’est bien comporté ainsi que l’ensemble des participants. Je vois qu’il y a déjà des mouvements dans les clubs. Certains commencent à enrôler des joueurs. Je peux citer l’As Douanes avec Terrel Stoglin et Marcus Crawford. Le Rwanda Energy Group a pris Adonis Jovon Filer. Acuoth Deng a rejoint Abidjan Basket Club.»

NBA GAME EN AFRIQUE…

«Je ne suis pas en mesure de faire des prévisions. La Nba est implantée en Afrique depuis des décennies. Il y a un travail de fond qui a été fait. La naissance de la Bal est intervenue 10 ans après l’ouverture des bureaux de la Nba Africa en Afrique du Sud. En plus, la Nba a déjà organisé un match en Afrique. On peut citer Team Africa-Team World à guichets fermés. Je suis persuadé que ça va venir avec le développement des infrastructures.»

PROGRAMME BAL ELEVATE

«Bal Elevate nous permet d’intégrer 12 pensionnaires de la Nba Academy dans chaque équipe de la Bal et fait la promotion des talents africains dans le domaine sportif, celui culturel, entre autres. Pour les jeunes de la Nba Academy, on veut les mettre dans les conditions de compétition pour qu’ils gagnent en maturité. Il faut noter qu’ils sont à l’école ou à l’université. Ce sont des jeunes qui ont moins de 18 ans. Cette année, on veut laisser aux équipes le soin de choisir leur joueur. En 2022, on avait assigné les joueurs aux clubs en fonction de leur nationalité. On va organiser un draft courant février, juste après l’annonce des conférences. Ces jeunes sillonnent le monde pour se frotter aux meilleurs.»

TERRAIN BASKET YAOUNDE

«On était à Yaoundé avec notre ambassadeur, Joakim Noah. Pour l’histoire, j’étais avec lui à Yaoundé en 2013. Il était venu offrir ce terrain aux jeunes. C’est un évènement qui nous permet d’être dans le vrai de ce que nous faisons. Notre objectif est d’offrir aux jeunes des opportunités de s’exprimer. Cela a été toujours notre moteur. Nous voulons rendre le basket accessible aux jeunes. Dix ans après, on y retourne pour cette fois mettre une surface aux normes et permettre aux enfants de se développer. Noah est un ambassadeur qui vient redonner à sa communauté. C’est ce que nous recherchons et continuons d’influer. C’est le fameux «Giving Back». On avait aussi inauguré un terrain, Tersana Sporting Club. On a aussi des programmes au Sénégal sur le plan des infrastructures.»

Recueillis par Woury DIALLO – wdiallo@lequotidien.sn