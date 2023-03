Le Sénégal est champion d’Afrique des nations chez les séniors, champion d’Afrique des nations U20 et vainqueur du Chan sans oublier les Lions du beach soccer. Mais si tout cela a été possible, le président de la Fédération sénégalaise de football croit que c’est grâce à un travail de longue haleine au niveau de tous les étages du football local.

Dans sa réaction d’après-sacre, le président de la Fsf n’a pas manqué de souligner le travail abattu par son équipe depuis des années pour en arriver là. Me Augustin Senghor a magnifié l’expertise locale à travers les coaches des différentes sélections nationales. «Je pense que le Sénégal est en train de récupérer les fruits de plusieurs années d’investissements, d’une vision d’une équipe fédérale mise en œuvre par une direction nationale et surtout reposant sur l’expertise locale. Et c’est l’occasion de citer Malick Daf. Il faut le féliciter, il a travaillé d’arrache-pied pour monter un groupe capable de gagner cette compétition. Je félicite aussi son staff. Il y aussi Pape Thiaw, un autre champion d’Afrique du Chan, il est là. Avant eux, il y a eu Aliou Cissé. Il faut magnifier le travail de notre Direc­tion technique nationale, en un mot de tous nos techniciens locaux. C’est donc tout cet ensemble-là, sans oublier bien sûr l’appui des Séné­galais, qui a mené à ces succès», a souligné le président de la Fsf. Qui rend hommage aux Lionceaux.

«Nos U20 ont encore rugi et c’est simplement extraordinaire que cette dynamique, qui s’est déclenchée depuis plus d’un an, continue. Nous sommes fiers de nos jeunes U20 qui ont traversé cette compétition avec brio. Les garçons ont marqué 14 buts sans en encaisser, même en finale. Tout le monde redoutait la Gambie qui avait un parcours similaire, mais on peut dire que sur ce match-là, nous l’avons dominée de bout en bout», s’est-il réjoui.

«Maintenant il ne faudrait pas que l’on s’arrête là, ça doit continuer !»

Ils étaient attendus et les Lionceaux ont répondu présent grâce à un groupe extrêmement performant avec à la tête, un coach qui a noué un lien fort avec ses joueurs.

«Le coach Malick Daf a travaillé d’arrache-pied pour monter un groupe capable de gagner cette compétition. Les jeunes joueurs ont accepté de faire des sacrifices pour arriver à ce résultat. Tous sont venus contribuer à porter le drapeau sénégalais plus haut. C’est le Manko Wutti Ndamli !», a magnifié le patron du football sénégalais au micro de la Fsf Tv, reprise par wiwsport.

Selon Me Senghor, par ailleurs 1er vice-président de la Caf, si le Sénégal s’affirme actuellement à tous les niveaux, c’est parce que des clubs professionnels comme amateurs travaillent dans la formation des jeunes. «Il y a effectivement un travail qui est fait à tous les niveaux, du football amateur aux clubs professionnels, mais aussi au niveau de la presse qui a su critiquer quand il fallait. Et c’est tout cela qui fait l’esprit du Manko Wutti Ndamli qui a été théorisé par la Fédération. Cet élan d’unité doit continuer afin que d’autres défis puissent être relevés.»

Côté perspectives, le président de la Fsf ajoute : «Maintenant il ne faudrait pas que l’on s’arrête là, cela doit continuer. D’autres compétitions arrivent, notamment la Coupe du monde U20. Et je crois qu’avec ce que nous avons vu avec l’équipe du Chan, celle des U20 et probablement celle des U17, nous avons de quoi bâtir un avenir radieux pour la sélection A.»

Enfin, il a tenu à remercier les hommes de l’ombre. «Je ne pourrais terminer sans remercier les autorités avec à leur tête le chef de l’Etat qui nous a accompagnés, qui a poussé l’équipe. Bravo à tout le monde, le 12e Gaïndé, à tous les sénégalais qui croient en ces Lions.»