Le ministre du Commerce, de la consommation et des Pme, Abdou Karim Fofana, qui procédait hier au lancement de la Journée mondiale de la métrologie édition 2023, a invité l’Association sénégalaise de métrologie (Asmet) à apporter sa contribution dans les secteurs dédiés aux mesures, notamment le secteur du gaz et du pétrole.

Par Dialigué FAYE – «Mesurer pour soutenir le système alimentaire mondial», tel est le thème de la Journée mondiale de la métrologie 2023. Ce thème, «choisi en raison des défis croissants du changement climatique, et de la distribution mondiale de nourriture dans un monde dont la population a atteint 8 milliards d’habitants fin 2022, constitue un rappel dans un contexte économique mondial incertain», selon le ministre du Commerce, de la consommation et des Petites et moyennes entreprises (Pme). Mais, d’après Abdou Karim Fofana, qui présidait hier le lancement de cette journée, les spécialistes qui travaillent dans les laboratoires nationaux, dans l’industrie ou dans l’Administration, doivent saisir ce thème, au-delà de cette journée. Pour le ministre Fofana, les métrologues doivent porter une réflexion plus globale dans la définition des politiques publiques du Sénégal pour apporter une réelle contribution à l’État, pour la maîtrise des secteurs dédiés aux mesures. «Le Sénégal, bientôt pays producteur de pétrole et de gaz, a besoin de vos contributions sincères et républicaines pour garantir aux générations futures une gestion optimale de ces ressources au regard des avancées technologiques. Nous devons trouver, dès à présent, le cadre consultatif nécessaire aux décisions gouvernementales en tenant compte des perspectives d’un développement durable.

Préparons-nous à répondre aux défis, soyons acteurs d’un système économique porteur d’une croissance partagée et durable à travers notamment la production de mesures exactes», a-t-il déclaré.

Les métrologues interviennent dans le domaine des instruments de mesure, le contrôle des produits pour s’assurer de la justesse des masses ainsi que de la conformité des volumes par rapport aux exigences.

C’est pourquoi, indique Cheikh Boyo Ndiaye, chef de la Division de la métrologie à la Direction du commerce intérieur (Dci), «nous avons acquis au cours de ces dernières années, énormément d’équipements qui nous permettent d’intervenir sur les masses, les volumes, les températures, les pressions…». Mais, souligne M. Ndiaye, «il est avéré qu’avec les évolutions technologiques, scientifiques, il faut toujours se remettre en cause et cela, pour nous, passe d’abord par la formation, c’est-à-dire élargir l’expertise des agents de la Division, mais aussi cette expertise doit être associée à l’acquisition d’équipements nouveaux qui permettent d’être à jour et de pouvoir répondre aux exigences des populations, particulièrement des consommateurs».

