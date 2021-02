Le Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), Doudou Ka, a procédé hier, en compagnie de Cheikh Tidiane Diouf, maire de la commune, au lancement des travaux du dalot de Diass. Ce projet d’un coût d’environ 1 milliard de francs Cfa, et entièrement financé par Aibd S.a sur fonds propres.

La population de Diass peut pousser un grand ouf de soulagement. Les travaux de prolongement et d’extension du dalot d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales de la commune viennent d’être lancés. Ce qui à terme, devrait soulager leur souffrance liée à la recrudescence des inondations et aux problèmes d’évacuation des eaux usées.

«Diass a été, par moments, durement impacté par les effets induits de la construction du nouvel Aéroport international Blaise Diagne, notamment par les fortes pluies de l’année dernière, du fait de l’absence d’un système de drainage des eaux pluviales. Ces effets collatéraux induits n’ont pas laissé la société de développement aéroportuaire Aibd S.a indifférente. Attentive aux préoccupations des populations impactées, Aibd S.a sera toujours à vos côtés pour apporter les solutions correctives appropriées, jusqu’à ce qu’ensemble, on puisse trouver les points d’équilibre convenables», a déclaré Doudou Kâ.

Cette phase du projet consistera à raccorder au dalot principal, une extension longue d’1 km, en partant de la Route nationale n°1 jusqu’à la périphérie de Diass, et ce, pour garantir une parfaite évacuation des eaux pluviales, à travers un ouvrage d’art fermé en béton armé. Cette infrastructure sera aménagée avec au moins 3 ouvrages de franchissement qui permettront d’assurer une mobilité intérieure renforcée, à pied comme en voiture, en saison sèche comme en saison des pluies. Sa surface extérieure sera longée par des plots en béton armé qui feront l’objet d’un marquage, afin de séparer les passages piétons des passages aménagés pour les véhicules.

Les travaux, d’un coût estimé à environ 1 milliard de francs Cfa, sont entièrement financés par Aibd SA sur fonds propres. L‘entreprise China Railway Seventh Group (Crsg) est chargée de réaliser l’ouvrage.

Depuis 1991, plusieurs autorités font des démarches pour résoudre le problème de ce canal, mais sans succès. C’est pourquoi, Cheikh Tidiane Diouf, le maire de la commune, a magnifié l’engagement de Aibd S.a. Car estime-t-il, ce dalot va mettre fin au calvaire vécu depuis l’implantation de l’Aéroport international Blaise Diagne dans leur collectivité.

N’empêche le maire a égrené quelques doléances. Il souhaite que les autorités aéroportuaires contribuent davantage à la résolution de la question de l’emploi des jeunes de la commune. Aussi souligne l’édile, «l’essentiel de l’assiette foncière de notre commune est aujourd’hui attribué aux grands projets de l’Etat. Au-delà de l’Aibd, il y a les Zones économiques spéciales intégrées n°1 et n°2 ; la base de vie de Saudi Ben Laden Group ; l’usine des gros porteurs ; le Pôle-urbain Daga-Kholpa ; entre autres. Pourtant, Diass demeure sans éclairage public. Ce qui renforce ainsi l’insécurité dans la commune. S’y ajoute la recrudescence des accidents de la circulation au niveau de Diass». C’est pourquoi invite-t-il le patron de l’Aibd à être leur ambassadeur auprès du Président Macky Sall pour que ces problématiques soient résorbées.

En écho à ces propos, Doudou Kâ a rappelé qu’il n’y a pas de grands projets d’infrastructures sans grands désagréments.