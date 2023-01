Tueurs de géants, les Nigériens sont dans une dynamique d’exploits, après leur qualification en phase de groupe devant de grandes nations comme le Cameroun et le Congo. Le Mena, habitué du Chan, s’est qualifié face au Ghana après un succès impressionnant de 2-0.

C’est la première fois que le Niger arrive à cette étape du Chan, après avoir échoué au stade des quarts de finale en 2011. L’Equipe nigérienne se présente ainsi de la meilleure des manières pour le prochain match contre le Pays-hôte, ce jour à 16h Gmt au Milouf Hadefi Olympic Stadium.

Face à la presse, Harouna Doula, le sélectionneur du Niger, s’est confié sur l’exploit réalisé par ses hommes qui se sont qualifiés pour les demi-finales du Chan 2022. Et qui comptent réaliser un autre exploit contre l’Algérie ce mardi.

«A ce stade, je peux dire que ces jeunes écrivent l’histoire. C’est la première fois que le Niger atteint le stade des demi-finales du Chan. Je crois que chaque Nigérien est satisfait», a-t-il confié. Avant d’enchaîner : «des tournois comme celui-ci ne se présentent pas tous les jours. Notre dernière participation à une phase à élimination directe remonte à 2011. Nous devons croire que nous pouvons aller le plus loin possible en sortant l’Algérie. Si nos joueurs peuvent se débarrasser de toute forme de restriction, alors nous ferons de notre mieux. Nous devons nous libérer de la pression négative et avoir confiance en nos capacités. Notre parcours montre que nous réalisons les progrès que nous voulions. Nous ne jouerons pas un match fermé. Nous allons nous appuyer sur nos forces. Nous devons offrir un beau match aux Oranais», a-t-il conclu.

Côté algérien, pas question de rater un rendez-vous aussi important pour le foot local, dans ce Chan qui pourrait servir de prétexte à une candidature pour la Can 2025.