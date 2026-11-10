Chaque pirogue qui sombre au large de nos côtes emporte avec elle bien plus que des vies humaines : elle engloutit les forces vives, les rêves et l’avenir de toute une génération. Face à la répétition de ces drames à Lompoul et ailleurs, les messages de condoléances et le simple constat de la douleur ne suffisent plus. Il y a urgence absolue à stopper cette hécatombe.

Arrêter ces naufrages exige une réponse globale, ferme et sans concession. Cela impose d’abord de traquer sans répit les réseaux de passeurs criminels qui s’enrichissent sur le désespoir des jeunes. Cela nécessite ensuite une coopération sous-régionale renforcée pour coordonner les secours en mer et empêcher les départs clandestins, qui ne cessent de se déplacer vers des routes maritimes toujours plus longues et périlleuses.

Mais la fermeté sécuritaire restera vaine si elle ne s’accompagne pas d’une perspective d’espoir. Pour convaincre notre jeunesse que la mer n’est pas la seule issue, il faut bâtir des alternatives réelles : investir massivement dans l’emploi local, créer des opportunités économiques durables et ouvrir des voies de migration légale et sécurisée. Mourir en mer ne doit plus jamais être perçu comme une option. L’heure n’est plus aux promesses, elle est à l’action collective et immédiate.