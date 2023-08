Le village de Fass Boye a organisé, ce dimanche, une séance de lecture du Coran, afin de prier pour ses fils décédés dans le chavirement d’une pirogue au large du Cap-Vert.

Cette séance de prières, qui s’est achevée vers la fin de la matinée, a vu la participation de tous les imams et notables des 86 villages qui forment la commune de Darou Khou­douss, et dont fait partie Fass Boye. Le village a refusé du monde avec des délégations venues de presque de tout le Sénégal et la mobilisation de tous ses habitants pour les accueillir.

Une pirogue transportant 37 migrants sénégalais et un Bissau-Guinéen a été secourue mardi dernier au large des côtes capverdiennes. «Selon les témoignages des rescapés, au nombre de 38 dont un Bissau-guinéen, actuellement pris en charge dans l’île de Sal, cette embarcation avait quitté la localité de Fass Boye, dans la région de Thiès, le 10 juillet dernier, avec 101 passagers à son bord», indique le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

Les rescapés du naufrage d’une pirogue en provenance de Fass Boye au large du Cap Vert, ainsi que les corps des personnes ayant péri dans cet accident seront rapatriés lundi par un avion de l’Armée sénégalaise, a appris l’Envoyé spécial de l’Aps à Sal (Cap-Vert).

Les survivants du naufrage et les dépouilles des victimes se trouvent dans cette île de l’archipel du Cap6Vert. L’avion, qui doit rapatrier les corps des migrants décédés et les rescapés, a atterri à l’aéroport de Praia ce dimanche, à 10h 15, avec à son bord la ministre auprès de la ministre des Affaires étrangères, chargée des Sénégalais de l’extérieur, Annette Seck. Elle doit ensuite se rendre sur l’île de Sal en compagnie de l’ambassadeur du Sénégal à Praia et de la ministre capverdienne de la Santé.

Aps