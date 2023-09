La commune de Ndiéné Lagane, dans le département de Gossas, vient de bénéficier d’un important projet aquacole initié par l’Agence nationale de l’aquaculture (Ana), pour une valeur de 280 millions de francs. Une alternative à la rareté du poisson déplorée dans la localité. Une mission de sensibilisation et de facilitation de l’appropriation du projet par les communautés bénéficiaires des pôles aquacoles, s’est tenue à la mairie de ladite commune, en présence de la Directrice générale de l’Ana, Dr Tening Séne.

Par Ndèye NDIAYE – Le département de Gossas, dans la région de Fatick, fait partie des localités qui peinent à se ravitailler en poisson. Pour pallier ce gap, la Directrice générale de l’Ana a décidé de mettre en place un pôle aquacole dans la commune de Ndiéné Lagane. «C’est un projet de 280 millions F Cfa, qui doit permettre la réalisation de 260 emplois directs et indirects. 200 tonnes de poissons seront également produites. Aujourd’hui, l’objectif de notre visite était de rencontrer les populations et les autorités locales et administratives pour pouvoir passer l’information, et la sensibilisation pour que les bénéficiaires sachent de quoi il s’agit et qu’ils se l’approprient, en vue d’une meilleure réussite du projet», a expliqué Dr Tening Séne, la Directrice générale de l’Ana.

Pour ce qui est du choix de Ndiéné Lagane, elle explique : «Beaucoup de critères ont été pris en compte, comme la disponibilité du foncier, la rareté du poisson, entre autres. Après étude, nous avons vu que la commune est bien placée pour accueillir ce projet.» Elle promet que les travaux vont bientôt commencer, car plusieurs étapes ont été franchies. «L’étude technique et économique est déjà faite. Il ne reste que l’étude d’impact environnemental et le montage du dossier technique. L’unité de coordination du projet est déjà recrutée et je pense que le projet va débuter dans les prochains mois.»

Selon Thillasse Pouye, le maire de la commune, «Ndiéné Lagane est une localité qui mérite un projet de cette envergure, car elle ne dispose ni de fleuve ni de mer, donc ce projet aquacole va nous permettre au moins d’élever des poissons et ce sera bénéfique à toute la population».

Un projet bien accueilli par les habitants, précisément le khalife de Ndiéné, Serigne Abdoul Latif Diène, qui n’a pas hésité pour l’octroi des terres qui doivent abriter cet important projet aquacole au grand profit des populations.

