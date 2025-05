Par Ndèye NDIAYE –

Le ministre de la Micro­finance et de l’économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a procédé, ce samedi, dans la commune de Passy, à l’installation de quarante-trois Coopé­ratives productives solidaires (Cps) destinées à renforcer les initiatives des groupements de femmes.

«Les Cps sont le résultat de votre travail acharné et de votre ingéniosité. Elles ont été créées pour renforcer vos capacités, élargir vos initiatives et ouvrir de nouvelles opportunités, constituant ainsi un levier puissant pour le développement», a-t-il déclaré lors de cette installation.

Lancée officiellement en mars dernier, l’initiative des Cps vise à favoriser l’inclusion financière, sociale et économique des populations vulnérables, leur permettant ainsi de vivre dignement dans leurs territoires grâce à des activités formalisées qui garantissent un accès à un emploi décent.

L’objectif est de créer 10 000 emplois d’ici 2029, dont 1000 dès cette année. «Cela constitue un moyen de tisser un filet de sécurité économique et social durable contre le chômage et la précarité», a ajouté le ministre.

Il insiste sur la nécessité de repenser le financement des groupements de femmes et de jeunes, afin de valoriser l’artisanat local et établir une économie durable.

De son côté, la députée Mariama Coly, venue assister à la rencontre, a plaidé pour l’octroi de matériel agricole et de financements destinés aux artisans afin de soutenir leur créativité. Pour elle, cet appui est essentiel pour promouvoir le consommer local et autonomiser les acteurs concernés.

Le ministre de la Micro­finance et de l’économie sociale et solidaire s’est également rendu à Niassène pour formaliser cinq Cps en collaboration avec la municipalité.