Le ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a inauguré un centre de production d’eau douce dans la commune de Ndiayenne Moussa Ndiaye, située dans le département de Foundiougne. A cette occasion, il a également procédé à la pose de la première pierre d’un nouveau château d’eau afin de régler définitivement le manque d’eau qui sévit dans ledit département.Par Ndèye NDIAYE –

C’est la fin du calvaire pour les populations de la commune de Ndiayenne Moussa Ndiaye, avec l’inauguration de leur centre de production d’eau douce. Cette commune était longtemps confrontée à un manque d’eau criard à cause de la forte salinité de l’eau produite par les forages réalisés par la Sones. Ainsi, pour accompagner les habitants, le Pudc avait même réalisé un forage dans la localité de Mbam. Dans une seconde phase, la Sones a mis en place une usine de désalinisation, elle-même confrontée à la forte salinité des eaux brutes à traiter et aux coûts de production élevés. Aujourd’hui, avec la réalisation de ce centre de production d’eau douce, les habitants seront soulagés. «Le chef de l’Etat nous a demandé de régler progressivement le manque d’eau auquel certaines localités font face, et de faire en sorte que tous les citoyens aient accès à l’eau potable. C’est à cela que nous nous attelons avec ce projet de transfert d’eau douce de Ndiayenne Moussa Ndiaye. Toutes les localités traversées par la commune seront raccordées», indique Cheikh Tidiane Dièye.

Les travaux réalisés à Ndiayenne Moussa Ndiaye apportent une solution à la double problématique de la quantité et de la qualité de l’eau distribuée à Foundiougne.

L’infrastructure hydraulique comprend trois forages d’une capacité de production moyenne de 7680 m³/jour, une station de pompage, un réservoir au sol de 500 m³, une conduite de transfert de cette production sur 47 kilomètres entre Ndia­yenne Moussa Ndiaye et Foundiougne, ainsi que des conduites de distribution sur 46 kilomètres.

Le minis­tre de l’Hydraulique et de l’assainissement a également lancé, à Foundiougne, les travaux de réalisation d’un nouveau château d’eau de 1000 m³, soit quatre fois la capacité du château d’eau existant, qui est de 250 m³. «Notre objectif est d’assurer et de garantir l’équité, la justice et l’accès à l’eau pour toutes les populations. Nous voulons que le problème de l’eau ne soit plus d’actualité», souligne-t-il.

Cette initiative marque un tournant décisif pour les habitants de Ndiayenne Moussa Ndiaye et de Foundiougne, témoignant de l’engagement du gouvernement à garantir un accès équitable à l’eau potable.

Correspondante