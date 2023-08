La municipalité de Fatick vient de réélire un nouveau bureau du Conseil municipal. Ce, après l’invalidation du bureau par la Cour suprême, suite au recours introduit par la Coalition Yewwi askan wi (Yaw) de Fatick, qui dénonçait le non-respect de la parité. Selon Yaw, après le maire Matar Bâ, c’est obligatoirement une dame qui devait suivre. Ce que le bureau n’avait pas respecté. Conséquence : le ministre auprès du ministre de l’Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la protection civile, Birame Faye, n’est plus le premier adjoint au maire de Fatick. Il a été remplacé par Ndèye Aïda Diouf, qui était la deuxième adjointe au maire.

Birame Faye perd son poste après l’invalidation de la Cour suprême

Six mois après l’invalidation du Bureau municipal de Fatick par la Cour suprême, la mairie a voté ce matin un nouveau bureau. «Nous avions une autre interprétation, pensant qu’on pouvait commencer la parité par un homme ou une femme. A la fin, nous avons choisi un homme comme premier adjoint. Mais, comme nous sommes des citoyens et veillons au respect de la loi, il fallait réélire un nouveau bureau, après l’invalidation de la Cour suprême. Maintenant, nous avons une dame, Mme Ndèye Aïda Diouf, qui est la première adjointe», a déclaré le maire Matar Bâ, qui se réjouit également du bon déroulement du vote. Le Directeur général de la Safru, Maïssa Mahécor Diouf, Ndèye Diamé et Amadou Baba Fall occupent respectivement les postes de deuxième, troisième et quatrième adjoints.

Par Ndèye NDIAYE – Correspondante