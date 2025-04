Les problèmes relatifs à la délivrance de passeports à la diaspora sénégalaise persistent. L’honorable Fatou Diop Cissé, députée Europe du Nord, du Centre et de l’Ouest, et présidente de la Com­mission des affaires étrangères, des Sénégalais de l’extérieur et de l’intégration africaine, en a fait écho en relevant le calvaire de la diaspora quand il s’agit de se faire délivrer le passeport ou de chercher à se faire renouveler un document. «Nous avons un gros problème de passeports parce qu’on a un problème de talons. Raison pour laquelle on pleure tous, nous n’avons pas de passeports», regrette la députée Fatou Diop Cissé, qui a pris part à l’atelier organisé hier par le Faise à l’intention des députés de la diaspora, favorisant le dialogue sur le mécanisme de financement du Faise au profit de la diaspora. «Il y a des enfants dans la diaspora, ils ont perdu leur travail car ils n’ont pas renouvelé leur titre de séjour parce qu’ils n’ont pas de passeport. Ils ne sont pas inscrits dans les universités parce qu’ils n’ont pas de passeport», a enchaîné la députée.

A cause de l’indisponibilité du passeport, certains Sénégalais n’ont pas pu rentrer chez eux suite à la perte d’un parent ou d’un proche, de la même manière que des retraités sénégalais de la France peinent à se déplacer pour la même raison.

Parlant des cartes d’identité, la députée renseigne que l’enrôlement pour les Sénégalais est en train de se faire, après avoir été entamé le 1er février dernier et ce jusqu’au 31 juillet prochain. Ce n’est pas la seule revendication. «On souhaite que tous nos enfants qui sont dans la diaspora, qui remplissent les conditions, puissent participer à des concours et rentrer au Sénégal. Parce que le Sénégal de demain se fera avec ses enfants dans le Sénégal et dans la diaspora», argue la députée.

Par A. MBODJI – ambodji@lequotidien.sn