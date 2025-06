Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), se retrouve -comme (très) souvent- dans l’œil du cyclone.

Quelques jours après la fuite d’enregistrements téléphoniques sur les réseaux sociaux, prenant en défaut le double champion d’Afrique, notamment sur un complot avec Nkwain Valentine, le président du club de Victoria United, pour la montée avérée de ce dernier en première division, l’ancienne star de l’Inter Milan est dans le viseur de plusieurs clubs camerounais. En effet, ces derniers ont introduit auprès de la Fifa, une demande d’enquête à l’encontre d’Eto’o pour trucage de matchs et corruption présumés, et pour violation du Code d’éthique de la Fifa suite à son nouveau partenariat avec la plateforme de paris en ligne 1xBet.

Saisine de la Fécafoot, de la Caf et de la Fifa

«Les deux personnes (Eto’o et le président de Victoria United) figurent en bonne place dans la plainte pour corruption aggravée, manipulation de matchs (…) déposée auprès des comités d’éthique de la Fifa, de la Caf et de la Fécafoot», a confirmé Henry Njalla Quan, ex-vice-président de l’instance camerounaise, dans des propos rapportés par So Foot. Pour rappel, l’ancien buteur du Barça avait été repris de volée par le journaliste Romain Molina après s’être gargarisé de son statut de nouvel ambassadeur d’1xBet sur ses réseaux sociaux. «Pas sûr que ce soit réglementaire dans le code éthique de la Fifa. Sinon, Eto’o est beaucoup plus vocal pour des publicités de paris que pour répondre aux allégations d’abus sur mineurs visant le coach Capello à Bafoussam, où on attend encore les décisions de la Fécafoot…», avait en l’occurrence taclé l’investigateur français sur Twitter.

Afrik-foot

