La Fédération sénégalaise de football (Fsf) renforce son équipe dirigeante. Par décision officielle signée le 4 novembre 2026 à Dakar, le président de l’instance fédérale, Abdoulaye Fall, a procédé à la nomination de Monsieur Abdourahmane Baldé au poste de conseiller en charge des Partenariats stratégiques.

Cette décision, portant le numéro 00016 FSF/PR, vise à appuyer le sommet de la Fédération dans le développement et la consolidation de ses alliances institutionnelles et privées. Fondée sur les prérogatives conférées par les statuts de la Fsf -notamment les articles 36 (a et n), 82, 31.1, 39.2.a et 39.7 relatifs aux compétences du Comité exécutif et du Président-, cette nomination répond directement aux «nécessités de service» au sein de l’instance dirigeante du football national.

Un rôle clé pour le développement du football local

Aux termes de l’article 1 de cet acte officiel, Abdourahmane Baldé prend immédiatement ses fonctions de conseiller en charge des Partenariats stratégiques auprès du président de la Fsf. A ce titre, il sera appelé à jouer un rôle de premier plan dans la définition et le suivi des conventions, des accords commerciaux et des synergies institutionnelles destinés à accompagner la croissance et le rayonnement du football sénégalais, tant sur le plan national qu’international.

L’article 2 précise que la décision prend effet dès sa signature, tandis que l’article 3 charge le Secrétaire général de l’exécution de ladite mesure. En renforçant son pôle stratégique, la Fsf réaffirme sa volonté de structurer durablement ses partenariats au service de l’écosystème sportif national.