Une situation alarmante prévaut au Centre hospitalier régional de Ziguinchor (Chrz) où les travailleurs sont confrontés à des problèmes de fonctionnement correct des services, en plus de la fermeture du Bloc opératoire et de la réanimation. «Ces services constituent le centre névralgique de l’Hôpital régional de Ziguinchor dans les phases critiques de la prise en charge des patients», souligne, dans un communiqué, le Cadre unitaire des syndicats de l’hôpital.

Selon cette source, ce dysfonctionnement de la quasi-totalité des services est dû à un manque criant d’équipements et à des ruptures récurrentes d’intrants (réactifs et cartouches d’imprimante…).

A cela s’ajoute un problème de gouvernance de la structure dont la passation de services entre le directeur sortant et le nouveau tarde depuis un mois, ce qui alourdit la coordination et la prise de décisions. «Présentement, il n’y a pas d’interlocuteur pour discuter de la situation de l’Hôpital régional de Ziguinchor», signale le Cadre unitaire des travailleurs de l’hôpital, qui demande au ministère de la Santé et de l’action sociale de trouver le plus rapidement possible une solution à ce problème.

La structure attend de l’Etat une augmentation de sa subvention annuelle pour prendre en charge ses difficultés financières. «L’hôpital croule sous le poids d’une dette importante qui ne facilite pas une relation de confiance avec les fournisseurs d’intrants et de consommables. Les approvisionnements ne se font pas correctement, occasionnant des ruptures fréquentes de prestations de soins. La dette envers le personnel augmente de mois en mois, car la structure accuse un gap pour le paie­ment des salaires et des indemnités», informe le syndicat.

