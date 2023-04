La Société d’exploitation du marché d’intérêt national et de la gare des gros porteurs (Semig), basée à Diamniadio (Ouest), annonce avoir ouvert samedi dernier, un «marché spécial fruits et légumes», à l’occasion de la fête de Korité. Ce marché, qui se poursuivra jusqu’à jeudi, va offrir aux ménages, des produits frais de haute qualité à des prix réduits, selon un communiqué du Semig. Il ajoute que des producteurs locaux y prendront part pour offrir une large variété de légumes, de fruits de saison, de produits laitiers, etc.