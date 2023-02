S’exprimant à l’ouverture de l’évènement de deux jours organisé à Paris pour présenter la stratégie Fifa Forward 3.0 et exposer les principes de bonne gouvernance, le président de la Fifa a annoncé que son instance étudie actuellement la possibilité d’organiser une Coupe du monde U17 tous les ans.

Il a expliqué que les équipes africaines bénéficieraient d’un tel projet de la Fifa, avec 48 sélections pour l’édition masculine et 24 pour son pendant féminin. Ce qui devrait se concrétiser dans un avenir proche : «Vos joueurs en Afrique, ou peut-être les jeunes d’origine africaine qui grandissent en Europe, se verront ainsi offrir l’opportunité de porter votre maillot en Coupe du monde pour affronter des formations du calibre de l’Argentine, du Brésil ou de l’Angleterre», a fait valoir le président de la Fifa. Gianni Infantino a estimé qu’il était important de «retenir les joueurs en Afrique», et les aider à «s’épanouir». «Nous devons être capables de retenir les joueurs en Afrique un peu plus longtemps. Nous devons leur ouvrir des horizons, les aider à s’épanouir, leur donner le sentiment de faire partie d’un environnement professionnel», a indiqué le patron de l’instance mondiale. Selon lui, la décision d’élargir la Coupe du monde de la Fifa à autant de participants, ce qui porte le nombre de places allouées à la Caf de 5 actuellement à 9 ou 10, stimulera les investissements : «Vous aurez une réelle chance de prendre part à une Coupe du monde», a affirmé Gianni Infantino. Selon Infantino, «le football africain s’apprête à entrer dans une nouvelle ère, marquée par une hausse des investissements dans le développement du jeu et la possibilité pour davantage d’équipes de briller sur la scène mondiale. Ce sera une année de football, une année de football féminin, une année capitale. Ce sera l’année d’un nouveau cycle Forward, l’année où nous allons vraiment commencer à faire la différence, à rendre le football vraiment mondial», s’est réjoui le président de la Fifa.