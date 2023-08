Yaw et Taxawu Senegaal, c’est la fin d’une entente. L’alliance a été enterrée hier en mondovision lors de l’élection du Bureau municipal de la mairie de Dakar. Barth’ Dias, qui a longtemps parrainé Abbas Fall comme son premier adjoint, a décidé de conjuguer la Coalition Yaw au passé. A cause de la realpolitik, ils ont violé la loi sur la parité pendant plus d’un an.

Aujourd’hui, c’est une relation décomposée sous l’autel des ambitions à l’Hôtel de ville de Dakar. Et les mots utilisés par Yaw dans son communiqué montrent les maux qui ont eu raison de leur compagnonnage. Fin de l’histoire.

Par Sucré-Salé