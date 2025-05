Dans le cadre de la réforme du service public, plus de 350 propositions ont été formulées pour avoir une Administration plus performante, moderne et proche des citoyens.Par Justin GOMIS –

Après avoir sillonné les 14 régions du pays pour approfondir les enjeux de la transformation de l’Administration sénégalaise, le ministre de la Fonction publique et de la réforme du service public a procédé, vendredi, à la clôture de ces concertations avec les citoyens, qui ont porté sur la qualité du service public et la participation citoyenne, sur la gestion des ressources humaines, la modernisation organisationnelle et numérique, sur la transparence, le contrôle et la lutte contre la corruption, et sur le pilotage stratégique de la réforme. Les résultats obtenus au terme de ces concertations sont plus que satisfaisants, aux yeux de Olivier Boucal. «Plus de 350 propositions de réforme ont été formulées dont 45 pour améliorer la qualité du service public et renforcer la participation citoyenne, 141 pour optimiser la gestion des ressources humaines, 60 pour moderniser l’organisation administrative et accélérer la transition numérique, 108 pour renforcer la transparence et la lutte contre la corruption», assure le ministère de la Fonction publique. Cette démarche inclusive n’a pas laissé de marbre le ministre de la fonction publique, Olivier Boucal, qui a magnifié «la qualité des débats et l’engagement des participants», issus de l’Administration, de la Société civile, du secteur privé, du monde universitaire, des syndicats et des collectivités territoriales. Selon lui, «réformer le service public, c’est bâtir une Administration plus performante, plus juste, plus proche du citoyen». Et c’est dans ce sens qu’il trouve que le pilotage stratégique «est la boussole qui oriente la réforme et en garantit l’efficacité». Car pour M. Boucal, il s’agit d’allier «vision, planification, coordination institutionnelle, mobilisation des ressources et culture du résultat» pour aboutir à un service public performant.

Le ministre Olivier Boucal ne fait pas la fine bouche. «Je suis particulièrement heureux de constater que cette réflexion stratégique intervient au moment où, lors du Conseil des ministres du 14 mai 2025, le Premier ministre a rappelé que l’Administration publique constitue le principal levier de mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050. Sa transformation et sa modernisation sont donc essentielles pour un service public performant et inclusif», a-t-il dit, manifestant toute sa joie lors de ce 5e atelier stratégique de la réforme du service public. Le ministre de la Fonction publique pense que «la réforme du service public ne saurait être une simple affaire de textes ou de procédures. Elle doit être une volonté collective, une responsabilité partagée et un engagement concret envers nos concitoyens».

Ce cinquième atelier vise donc à produire des recommandations opérationnelles, capables de structurer un cadre de gouvernance solide, durable et responsable pour conduire l’agenda de la réforme.

Les conclusions des échanges autour du cadre de gouvernance, des mécanismes de financement, du suivi-évaluation et de la responsabilisation des acteurs «seront consolidées pour alimenter l’Agenda national de réforme du service public, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050 et l’Agenda de transformation nationale».

