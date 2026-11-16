Réunie en commission ce samedi 14 novembre 2026, l’Assemblée nationale a refusé d’adopter les projets de budget 2027 de l’Economie, des Infrastructures et des Forces armées, invoquant des manquements liés à la transparence et à la sincérité budgétaire.

La journée du samedi 14 novembre 2026 a été particulièrement mouvementée au sein de la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale. A l’issue de trois sessions d’examen marathon, les parlementaires ont opposé un refus catégorique aux projets de budget pour l’exercice 2027 présentés par les ministères de l’Economie, des Infrastructures et des Forces armées. Selon le compte rendu des travaux, le ministre chargé du Budget, Bassirou Sarr, a défendu l’enveloppe de son département -le ministère de l’Economie, des finances, du budget et du plan- arrêtée à 1170 milliards de F en Autorisations d’engagement (Ae) et 1119 milliards en Crédits de paiement (Cp). Les charges communes ont, quant à elles, été fixées à 913, 96 milliards de F Cfa en Ae et 289, 29 milliards en Cp.

Lors des débats, les députés ont soulevé de vives critiques concernant la sincérité et la transparence des comptes. Ils ont déploré l’absence de plusieurs documents indispensables, des contradictions entre les pièces fournies, ainsi que l’utilisation des projections d’un projet de loi de finances rectificative pourtant rejeté. Soulignant l’urgence de répondre au ralentissement économique et à la perte de confiance des partenaires du pays, les commissaires ont rejeté le budget du ministère, les charges communes ainsi que le projet de loi de finances initiale 2027.

Elargie à la Commission de l’aménagement du territoire et des transports, la commission a ensuite examiné le budget du ministère des Infrastructures et des transports terrestres et aériens, défendu par le ministre Déthié Fall. L’enveloppe globale s’élève à 601, 27 milliards de F, accusant une baisse de 114, 85 milliards de F (soit 16%) par rapport à l’exercice précédent.

Les parlementaires ont critiqué la faiblesse de l’investissement public, jugé comme le point faible de l’action gouvernementale actuelle, et ont dénoncé la non-présentation des résultats du Fonds d’entretien routier autonome (Fera), pourtant exigée par la loi organique. Emettant de sérieux doutes sur la fiabilité des prévisions de recettes et de dépenses, les députés ont également rejeté ce texte.

Forces armées : hommage unanime à la troupe, rejet du budget

Enfin, avec la Commission de la défense et de la sécurité, les députés se sont penchés sur le budget du ministère des Forces armées, arrêté à 381, 48 milliards de F. Si les élus ont unanimement salué l’engagement patriotique, le professionnalisme et l’esprit républicain de l’Armée sénégalaise dans la préservation de la sécurité nationale, le volet financier n’a pas convaincu.

Les parlementaires ont fustigé la transmission tardive des documents budgétaires -reçus la veille du démarrage des travaux- et demandé des explications sur la baisse des dépenses de personnel.

Pointant des lacunes dans l’évaluation de la dette, la redevabilité et le respect de l’obligation de résultats entre la Lfr 2026 et la Lfi 2027, la commission a finalement refusé son approbation à ce troisième projet de budget.