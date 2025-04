La Can U17 2025 baisse ses rideaux ce samedi, avec la finale Maroc-Mali. Le pays-hôte s’offre ainsi l’occasion de remporter le premier trophée de son histoire chez les U17.

Il y a deux ans, les Lionceaux de l’Atlas avaient été renversés, en toute fin de match, par le Sénégal, à 10 minutes du titre. Et en 2013, ils avaient été éliminés aux portes de la finale par la Côte d’Ivoire.

Ce samedi à 14h Gmt, le Maroc s’offre ainsi l’occasion de remporter son premier trophée continental chez les U17.

Nabil Baha : «Les joueurs ont la volonté d’écrire l’histoire»

Le sélectionneur marocain, Nabil Baha, a indiqué par rapport à l’enjeu, que ses joueurs ont la volonté et l’envie d’écrire l’histoire en étant les premiers Lionceaux de l’Atlas à remporter la Can U17.

«Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu lors d’un match de l’importance d’une finale de la Can, mais les joueurs sont motivés et ils ont envie d’entrer dans l’histoire du football marocain», a-t-il souligné.

Avant d’ajouter : «Nous nous sommes bien préparés pour affronter le Mali dans un match qui va se jouer sur les détails, comme la fraîcheur physique par rapport surtout à l’heure du match, 14h Gmt.» Tout en reconnaissant : «Il y a une certaine pression sur nous parce que le public attend cette finale et surtout le sacre continental qui sera historique. Nous avons envisagé tous les scénarios face au Mali, une équipe d’expérience et habituée à atteindre le dernier carré des compétitions continentales. J’ai demandé aux joueurs de prendre plaisir d’abord et ensuite mettre en œuvre les mécanismes qui nous ont permis de remporter les précédents matchs contre le Mali.»

Adama Diallo : «Tout donner pour décrocher la victoire»

Justement, les Lionceaux feront face à un Mali revanchard (battu en demies lors de l’édition précédente).

Leur coach, Adama Diallo, a, quant à lui, rappelé que «l’objectif principal était d’aller le plus loin possible dans la compétition». «Jouer la finale est une chose, la gagner, c’en est une autre. C’est un match important pour nous et nous allons tout donner pour décrocher la victoire. Le groupe est prêt à se battre pour aller chercher la victoire, et nous nous sommes préparés dans cette optique», a noté le technicien malien, qui promet : «Nous allons nous donner les moyens pour jouer et gagner ce match.

Nous avons confiance car notre équipe est montée en puissance au fil des matchs.»

Place au spectacle !

L’heure de la finale ramenée à 14h Gmt : Les Marocains surpris : «Aucune raison n’a été avancée par la Caf»

Prévue initialement samedi 19 avril à 20h (heure marocaine), la finale de la Can U17 Maroc 2025 aura lieu finalement lieu à partir de 15h, soit à 14h Gmt, comme annoncé par la Fédération royale marocaine de football sur son site internet et la chaîne Arryadia, diffuseur de l’événement, sur ses réseaux sociaux.

Une surprise pour la presse locale qui note «qu’aucune raison n’a été avancée pour ce changement d’horaire de la part de la Caf, instance en charge de la programmation de cette manifestation».

Donc, ce sont 5 heures avant l’horaire initial qu’Aiglons et Lionceaux vont s’expliquer sur la pelouse du Stade El Bachir de Mohammédia.