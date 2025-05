Dans le cadre de la promotion de l’accessibilité des logements sociaux, la Sicap a signé un contrat avec des partenaires chinois. «Sous l’impulsion de son Directeur général, Mouhamadou Moc­tar Magassouba, un contrat historique a été signé avec les sociétés Zhenhuaii et China Africa investment and development, sous la présence effective de Ibrahima Sory Sylla, ambassadeur du Sénégal en Chine», note la Sicap dans un communiqué. Il explique que «l’accord porte sur l’implantation d’une usine de matériaux préfabriqués capable de produire jusqu’à 10 000 logements par an pour un coût de 100 millions de dollars». La Sicap ajoute : «Ce projet structurant est le fruit direct du dernier Forum sur la coopération Chine-Afrique (Focac), au cours duquel la Chine a réaffirmé son engagement à soutenir la politique d’industrialisation du nouveau régime sénégalais.» A terme, il «permettra la création de 1500 emplois directs et 3000 emplois indirects». Il faut noter que China Construction Bank, Sinosure et Coris Bank ont signé un accord de partenariat pour le financement des projets de la Sicap.