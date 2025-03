A l’approche de chaque fête de Tabaski, le Service régional de l’élevage, les autorités administratives et les éleveurs se regroupent autour d’un Comité régional de développement préparatoire. Pour cette année, ces acteurs se sont réunis à la Chambre des métiers de Sédhiou. A l’issue de la rencontre, les besoins en moutons de la région pour la Tabaski 2024 sont estimés 13 mille têtes contre 14 mille en 2023, soit une baisse de 1000 moutons.

Sur le bilan de la campagne 2023, il a été relevé que 80% des moutons ont été vendus dans la région de Sédhiou.

S’agissant des difficultés rencontrées, les acteurs ont fait état du manque de points de vente normalisés dans la région, le non-remboursement de prêts bancaires dans le département de Bounkiling. C’est pourquoi, cette année, ce sont seulement les éleveurs des départements de Sédhiou et de Goudomp qui vont bénéficier de financement dans le cadre l’opération Tabaski 2024.

«Sur le besoin de 13 mille têtes, les 9 mille seront destinées au département de Bounkiling, 800 pour le département Goudomp et 3200 pour le département de Sédhiou. L’année passée, les estimations étaient de 14 mille, mais vu les tensions politiques, la cherté de l’aliment de bétail, l’arrivée tardive des pluies, nous n’avons pas pu enregistrer le nombre escompté. Mais pour cette année, avec l’apaisement et les conditions propices, on espère vraiment atteindre les objectifs. C’est à cause des grands marchés que nous avons revu à la baisse l’objectif, la plupart de la population locale s’approvisionne dans ces marchés comme Sarayoba, c’est pourquoi nous avons tenu compte de ces facteurs pour revoir à la baisse l’objectif de la région de Sédhiou», a expliqué Mamadou Sylla, Directeur régional de l’élevage de Sédhiou.

Le Gouverneur de la région, Serigne Babacar Kane, est revenu sur les trois recommandations du président de la République Bassirou Diomaye Faye pour le bon déroulement de l’opération Tabaski 2024, notamment l’allègement du contrôle, la suspension des droits et taxes, et la limitation des accompagnateurs des camions à trois personnes. Il promet de demander à la gendarmerie de multiplier les patrouilles pour traquer les malfaiteurs, le renforcement de la sécurité à l’approche de la Tabaski. Il a également annoncé la mise en place de comités départementaux de suivi de la campagne, avant de demander aux éleveurs de rembourser les dettes.

Correspondant