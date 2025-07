Pour le financement du Programme pour l’emploi, la transformation économique et la relance du Sénégal axé sur les résultats, la Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 57, 5 millions d’euros, soit 37, 6 milliards de francs Cfa.

Par Khady SONKO – La Banque mondiale a approuvé un financement concessionnel de 57, 5 millions d’euros, soit environ 37, 6 milliards de francs Cfa, à titre de financement additionnel pour le Programme pour l’emploi, la transformation économique et la relance du Sénégal axé sur les résultats.

«Ce financement renforcera le soutien au Programme d’accélération de la compétitivité et de l’emploi (Pace) du gouvernement du Sénégal, une initiative phare visant à libérer le potentiel du secteur privé, à créer des emplois et à stimuler une croissance économique inclusive», informe un communiqué de la Banque mondiale.

Selon la même source, le financement additionnel permettra d’élargir la portée du programme dans quatre domaines de résultats clés, notamment renforcer la compétitivité, promouvoir l’adoption de technologies innovantes, améliorer l’accès au financement et favoriser l’investissement privé.

Il appuiera également les réformes liées à la planification de l’industrialisation, à l’amélioration du climat des affaires et à la promotion de l’innovation, en mettant particulièrement l’accent sur les entreprises dirigées par des femmes, ainsi que sur les technologies intelligentes adaptées aux enjeux climatiques.

Le programme s’inscrit dans le cadre de la Vision 2050 du Sénégal et de l’ambition de positionner le secteur privé comme un moteur-clé de la croissance et de la création d’emplois. «Ce financement reflète l’engagement de la Banque mondiale à soutenir les efforts du Sénégal pour faire progresser le secteur privé, en particulier les Micros, petites et moyennes entreprises (Mpme), et créer davantage d’emplois», a déclaré Keiko Miwa, directrice de division du Sénégal pour la Banque mondiale, citée dans ce document.

«La préparation rapide et concertée de ce financement illustre notre engagement commun à fournir un appui financier et technique à la fois opportun et porteur d’impact pour le Sénégal. En renforçant le soutien aux Mpme et en améliorant la compétitivité des chaînes de valeur prioritaires, ce programme contribuera à stimuler les opportunités éco­nomiques et à favoriser la création d’emplois à travers le pays, notamment en faveur des jeunes et des femmes», a développé Mme Miwa. A l’en croire, la Banque mondiale a mobilisé plus de 280 millions de dollars de financements concessionnels depuis juin 2025, à un moment clé où le gouvernement du Sénégal entre dans une phase déterminante de mise en œuvre de sa Vision 2050.

«Ce financement additionnel nous offre l’opportunité de renforcer les initiatives déjà porteuses et de répondre à l’ambition accrue du gouvernement d’accélérer la transformation économique», a déclaré Jana Malinska, Spécialiste principale du secteur privé et cheffe d’équipe du programme à la Banque mondiale. Elle ajoute : «Il renforce notre soutien aux Mpme et aux chaînes de valeur, tout en faisant progresser les réformes essentielles de la politique industrielle, de la promotion des investissements et de l’accès au financement. En mettant l’accent sur l’adoption de technologies innovantes et durables, la modernisation des processus d’affaires et la numérisation, le programme se positionne comme un levier stratégique pour un dévelop­pement durable.»

ksonko@lequotidien.sn