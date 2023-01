Le Fonds de solidarité africain (Fsa) s’engage à allouer une ligne de garantie d’un montant de 15 milliards de francs Cfa au Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip). Cette ligne dont la convention a été signée hier, à Niamey, est destinée à l’accompagnement des grandes entreprises et Pme/Pmi sénégalaises.

Par Dialigué FAYE – Le Fonds de solidarité africain veut jouer sa partition dans la relance de l’économie sénégalaise. Cela, en acceptant d’allouer au Fonds de garantie des investissements prioritaires, une ligne de garantie d’un montant de 15 milliards de francs Cfa, destinée à l’accompagnement des grandes entreprises et Pme/Pmi sénégalaises.

«Cette ligne de garantie, qui va être exécutée en co-garantie (Fongip/Fsa) et en ga­rantie seule du Fsa, donnera au Fongip les moyens d’intervenir en couverture dans des secteurs d’activités initialement exclus de son champ d’intervention, mais qui sont éligibles aux critères du Fsa. Elle permettra également d’intervenir sur des dossiers qui nécessiteraient une garantie supérieure à la quotité d’intervention de 50%, sur des dossiers dont le montant de couverture sollicité en garantie dépasserait la limite d’intervention du Fongip, fixée à 500 millions de francs Cfa, et sur des dossiers des grandes entreprises», a expliqué hier l’Administratrice générale du Fongip, Thérèse Faye Diouf, à l’occasion de la signature de la convention avec le Directeur général du Fsa, Ahmadou Abdoulaye Diallo.

Pour rappel, le Fongip a été mis en place, il y a de cela dix ans, pour «contribuer davantage à l’amélioration de l’accès au financement des Petites et moyennes entreprises qui représentent 99,8% du tissu économique au Sénégal. Seul instrument de garantie, il intervient en complémentarité avec le secteur financier et les autres instruments de l’Etat dans le but de mobiliser des ressources pour apporter un meilleur confort aux institutions financières.

Il constitue, à ce titre, une réponse innovante et adaptée en permettant d’atténuer les risques liés à l’octroi de crédits aux Pme/Pmi par les institutions financières et de favoriser la réduction du coût du crédit».

Depuis sa création, renseigne l’Administratrice générale, «le Fongip a accordé un montant global de 37,5 milliards de francs Cfa aux banques, établissements financiers et institutions de microfinance sous forme de garantie et de prêts de refinancement. Ces interventions financières ont permis de mobiliser, auprès du secteur financier, un volume de financement de 68,4 milliards de francs Cfa pour un coût total des projets de 92,2 milliards de francs Cfa. Ce qui a favorisé la création de plus de 92 000 emplois. Pour l’année 2022, le Fongip a approuvé 5,4 milliards de francs Cfa de garantie ayant permis de mobiliser près de 10 milliards de francs de crédits bancaires pour un coût de projets de plus de 12,5 milliards de francs. Cela a généré plus de 6800 emplois, directs et indirects».

Ce dispositif, assure Thérèse Faye Diouf, sera renforcé grâce à la convention de ligne de garantie qu’elle a signée avec le Fsa.

dialigue@lequotidien.sn