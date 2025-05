L’intervention du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), durant ses dix ans d’exercice, a permis de financer des projets pour un coût global de 125 milliards de francs Cfa, a annoncé Mme Ndèye Fatou Mbodji, l’Administratrice générale du Fongip, au lancement des sous-fonds spécifiques à l’agriculture, à l’artisanat, au logement, aux personnes à mobilité réduite, à l’hôtellerie et au tourisme, entre autres. En termes de garantie, le fonds a engagé 39 milliards de francs Cfa.

L’Administratrice de cet instrument public de garantie au Sénégal procédait, mardi, au lancement des sous-fonds spécifiques à l’agriculture, à l’artisanat, au logement, aux personnes à mobilité réduite, à l’hôtellerie et au tourisme, entre autres, pour plus d’efficacité et de diligence dans l’accompagnement des bénéficiaires. «Le Fongip pose de nouveaux jalons dans le renforcement de la collaboration avec ses partenaires, et nous nourrissons l’espoir de faire plus et mieux que le chemin parcouru ensemble ces dix dernières années», a dit Mme Mbodj. Avant de rappeler que l’un de ses premiers chantiers, dès sa prise de fonction en octobre 2024, a été de renforcer la présence du Fongip avec le renforcement et la redynamisation des centres d’affaires, et l’ouverture de nouveaux centres d’affaires. «Nos bénéficiaires et porteurs de projets peuvent aujourd’hui trouver le Fongip, outre le siège à Dakar, à Thiès, Touba, Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis et Tambacounda. Le maillage territorial est plus qu’une réalité dans le travail du Fongip», assure-t-elle.

Aussi, souligne l’Administratrice générale, «le Fongip, en tant qu’unique instrument public de garantie au Sénégal, a été créé en 2013 par l’Etat pour faciliter l’accès aux financements aux Pme/Pmi, aux porteurs de projets et plus globalement au secteur privé, à des conditions favorables. Il se positionne comme un accompagnateur efficace des porteurs de projets à travers sa mission basé sur le triptyque garantie, refinancement et accompagnement».

A travers ces sous-fonds, il s’agira, d’après elle, «de gagner énormément en célérité dans l’orientation des bénéficiaires et, par conséquent, concernant le traitement des dossiers».

