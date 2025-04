L’Ordre national des experts-comptables et comptables agréés (Onecca) a annoncé hier, lors de la 10e réunion du Conseil de l’Association des ordres des experts-comptables en Afrique (Abwa, sigle en anglais), qu’il est prêt à accompagner l’Etat à corriger les irrégularités relevées par la Cour des comptes et confirmées par le Fmi.Par Dialigué FAYE –

Si l’Etat décide d’engager des réformes audacieuses et crédibles comme le lui a exigé le Fonds monétaire international (Fmi), pour ficeler un nouveau programme de coopération, il peut compter sur le soutien de l’Ordre des experts comptables. L’Onecca a annoncé hier, lors de la 10e réunion du Conseil de l’Association des ordres des experts-comptables en Afrique (Abwa, sigle en anglais), qu’il est «prêt à accompagner l’Etat dans la régularisation de certaines situations et d’aller dans le fond, afin d’éviter dans les années à venir de parler de dettes qui n’étaient pas retracées dans le rapport de la Cour des comptes». Le président de l’Onecca a fait un plaidoyer à l’endroit de l’Etat du Sénégal pour l’accompagner dans la gestion optimale des finances publiques. Dans ce cadre, Mor Dieng a regretté cette affaire de dette cachée mise en lumière par la Cour des comptes et confirmée par la dernière mission du Fonds monétaire international (Fmi) au Sénégal. Pour éviter pareille situation gravissime pour notre économie, il a préconisé des mesures hardies de réformes structurelles dans la gestion des finances publi­ques et de renforcer la collaboration étroite entre l’Etat et l’Onecca qui dispose de ressources humaines de qualité pour l’accompagner.

L’Onecca a accueilli la 105e réunion du Conseil de l’Abwa, sous la présidence du Directeur général des Impôts et domaines (Dgid), représentant le ministre des Finances et du budget. Dans son discours d’ouverture, Jean Koné a rappelé le rôle des experts-comptables et comptables agréés dans la validation des informations financières et comptables dans les entreprises et les structures publiques. Aussi, il est revenu sur les principales missions de l’Abwa qui consistent à veiller à ce que les normes et pratiques comptables dans la sous-région soient harmonisées et comparées aux meilleures pratiques mondiales, et qu’elles soient guidées par le mandat d’intérêt public de la profession et par des normes éthiques élevées. Ceci cadre, selon lui, avec la nouvelle vision du gouvernement qui prône une transparence dans la gestion des finances publiques, articulée autour du triptyque «Jub-Jubal-Jubanti».

A ce propos, Mor Dieng, par ailleurs président en exercice de l’Abwa, a fait savoir que cette dernière reste une partenaire précieuse des pays membres. Car elle participe à la construction d’organisations et de marchés financiers solides et durables pour le développement de l’économie de la sous-région, tout en agissant dans l’intérêt public.

Cette rencontre a regroupé les dirigeants des corporations professionnelles issus de 15 Organisations comptables professionnelles (Ocp) du Bénin, du Burkina Faso, du Came­roun, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Liberia, du Mali, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Gambie et du Togo.

dialigue@lequotidien.sn