La mission du Fmi arrivée au Sénégal le 22 octobre, a décidé de prolonger son séjour à Dakar. C’est le signe que les deux parties ne sont pas encore tombées d’accord sur les mesures à imposer aux citoyens sénégalais. Pour des dirigeants qui, dans l’opposition, nous ont toujours mis en garde contre les recettes de Bretton Woods, ils semblent si désespérées de trouver enfin un accord avec le monstre à la main invisible. Cela permettra-t-il de régler les problèmes sociaux qui se posent avec encore plus d’acuité ? Au moins, souhaitons que cela dissipe le malaise au sommet de l’Etat, et permette de combattre enfin les maux qui frappent le pays.

Par Sucré-Salé