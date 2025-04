La fièvre n’est pas retombée. Après un long week-end de Pâques dans les commissariats, les personnes citées dans la gestion du rapport Force Covid-19 ont été entendus hier par le juge d’instruction. Et pour la première fois, des mandats de dépôt ont été décernés, alors que la médiation pénale était jusqu’ici privilégiée. Et elle continue.

Mme Ndèye Aminata Loum Ndiaye, ex-Dage du ministère du Développement industriel, a été placée sous mandat de dépôt pour détournement présumé de deniers publics. Tout comme Mouhamadou Bamba Amar, chauffeur au ministère du Développement industriel et des Pme. Evidemment, il nie toute implication, assurant qu’il ne faisait que retirer des chèques sur instruction de Moustapha Diop, gestionnaire de compte. Cela n’a pas convaincu le juge. Le comptable-matières Omar Ngalla Faye du ministère du Dévelop­pement industriel a eu plus de bol. Il a été placé sous bracelet électronique dans le cadre du même dossier de détournement de deniers publics sur l’affaire des 930 millions de F Cfa, dans lequel l’ex-Dage Ndèye Ami­nata Loum Ndiaye et le chauffeur Mouhamadou Bamba Amar sont envoyés en prison.

Dans l’après-midi d’hier, les consignations ont été poursuivies dans le cabinet du juge d’instruction. L’ex-Dage du ministère de la Famille, Djiby Diakhaté, a consigné 62 millions F Cfa et un titre de propriété expertisé à 26 millions F Cfa. Il s’agit d’un cautionnement solidaire, qui a permis à ses collaborateurs Ndongo Mbaye et Mamadou Guèye Dramé de recouvrer la liberté, après qu’ils ont été inculpés pour un détournement présumé de 88 millions F Cfa et faux et usage faux.