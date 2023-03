Le ministre de la Jeunesse, de l’entreprenariat et de l’emploi a procédé hier au lancement du Projet d’appui à la promotion et à la formalisation des acteurs intervenant dans le soutien scolaire. C’est une façon pour le gouvernement d’offrir aux diplômés sans-emplois des opportunités de travail et de formaliser ce service.

Par Justin GOMIS – Il y a une semaine, le Président Sall demandait en Conseil des ministres, l’évaluation des deux ans d’exécution de Xëyu ndaw ñi. Hier, le ministre de la Jeunesse, de l’entreprenariat et de l’emploi a annoncé un autre versant de ce programme : le Projet d’appui à la promotion et à la formalisation des acteurs intervenant dans le soutien scolaire. Pape Malick Ndour a procédé ce mardi, en présence de tous les acteurs de l’école, au lancement de «ce projet innovant, élaboré à partir d’une approche à la fois participative et inclusive». Il dit : «Le Projet d’appui à la promotion et à formalisation des intervenants dans le soutien scolaire fait partie d’un paquet de projets en gestation au niveau du ministère de la Jeunesse. En effet, pour avoir pris, très tôt, la pleine mesure des défis et nombreuses attentes légitimes des jeunes pour leur insertion professionnelle et leur accompagnement dans leurs initiatives, je me suis engagé, avec toutes mes équipes, à inscrire mon action de tous les jours dans une dynamique de renforcement du dispositif d’accompagnement et de création d’emplois qui existait déjà au sein du département, avec une ambition affichée d’opérer les corrections nécessaires par rapport à certaines disparités sociales et territoriales, en termes d’accès aux opportunités offertes à l’ensemble des jeunes de notre pays.» Avec ce nouveau programme, Pape Malick Ndour continue de multiplier «les opportunités de création d’emplois décents et durables au profit des jeunes et des femmes».

Ce projet va offrir de nouvelles opportunités d’emplois aux nouveaux diplômés. «Je suis très content de l’intérêt que les jeunes diplômés accordent à ce projet et surtout de leur présence en tant que partie prenante et cible principale. Ce projet, d’une grande pertinence du point de vue socioéconomique, s’inscrit dans une dynamique de recherche de réponses appropriées aux attentes des jeunes diplômés à la recherche d’un emploi. Il vient compléter et renforcer les initiatives développées à travers le dispositif mis en œuvre par la Direction de l’emploi, à savoir la Convention Etat-Employeurs, un des piliers essentiels du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion des jeunes communément appelé Xëyu ndaw ñi», ajoute Pape Malick Ndour. Pour lui, c’est un projet à la fois «ambitieux» et «original». Selon ses dires, il s’inscrit dans une double perspective : «Il se veut avant tout un moyen de création d’emplois en faveur des jeunes. Outre cette dimension de création d’emplois, le projet intervient dans le soutien scolaire au profit des enfants en situation sociale désavantageuse. Comme nous le constatons tous, les principaux bénéficiaires des cours de renforcement sont les enfants issus de familles favorisées.»

Pour lui, le Projet d’appui à la promotion et à la formalisation des intervenants dans le soutien scolaire ouvre une nouvelle ère pour «les jeunes diplômés intervenant» dans le «secteur informel de l’encadrement et du soutien scolaire par rapport à leurs besoins en termes d’organisation, de formalisation et de professionnalisation». Mais, il va aussi permettre de démocratiser ce service, «surtout pour les enfants ne pouvant pas, jusqu’ici, bénéficier des avantages offerts à travers les cours de renforcement des acquis scolaires».

