Les autorités sénégalaises, les partenaires sociaux et les bailleurs de fonds ont entamé, depuis hier à Pointe Sarène, l’examen et la validation de la nouvelle Stratégie nationale intégrée de formalisation de l’économie informelle (Snifei 2026-2030), ainsi que de son Plan d’actions opérationnel. L’objectif est de corriger les faiblesses de la précédente stratégie et d’offrir aux travailleurs indépendants un véritable accès au financement, aux marchés et à la protection sociale.

Par Alioune Badara CISS(Correspondant) – Au Sénégal, l’économie informelle représente l’épine dorsale du marché du travail. Elle regroupe 89, 2% des emplois, selon l’Enquête nationale sur l’emploi de 2024, et près de 90, 5%, selon les données de la coopération internationale et 97% des unités économiques recensées.

Pourtant, la première stratégie déployée sur la période 2022-2026 s’est heurtée à d’importants blocages, avec un taux de mise en œuvre limité à 17% des actions programmées.

Lors de la cérémonie d’ouverture tenue à Pointe Sarène, Babacar Ba, Secrétaire général du ministère de la Culture, de l’artisanat et du tourisme, s’exprimant au nom du ministre, a appelé à un changement radical de méthode. Pour les autorités, il ne s’agit plus de voir la formalisation comme une simple opération administrative ou fiscale, mais comme un levier de développement inclusif aligné sur l’Agenda national de transformation Sénégal 2050. «La formalisation ne se réduit ni à une opération d’immatriculation ni à un élargissement de l’assiette fiscale. Elle est un levier de transformation économique, de création de valeur, de promotion du travail décent et d’inclusion sociale», a déclaré Babacar Ba.

Pour lever les freins qui bloquent les artisans, les commerçants, les acteurs culturels ou les opérateurs touristiques, le gouvernement mise sur un accompagnement concret. «La formalisation ne sera durable que si elle est perçue comme une opportunité, et non comme une contrainte supplémentaire, une menace fiscale ou une source de charges sans contrepartie», a insisté le Secrétaire général. Dans cette dynamique, le ministère a annoncé le lancement prochain d’un projet-pilote ciblant spécifiquement les acteurs de la culture, de l’artisanat et du tourisme, en s’appuyant notamment sur le statut de l’entreprenant et l’organisation en coopératives. Ce chantier bénéficie de l’appui technique de l’Organisation internationale du travail (Oit) et du soutien financier de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (Aecid).

Présent à cette rencontre, Juan José Lavín Suárez, Coordonnateur général du Bureau de la Coopération espagnole au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau, a salué la démarche participative du Sénégal tout en appelant à une exécution rigoureuse. «Une stratégie, aussi bien conçue soit-elle, ne produit de résultats que si elle est mise en œuvre. La validation de ce jour n’est pas une fin, c’est un point de départ», a rappelé le représentant de l’Aecid.

Pour éviter l’écueil du faible taux d’exécution enregistré entre 2022 et 2026, les partenaires insistent sur la nécessité d’un pilotage strict, doté d’indicateurs fiables, d’un calendrier précis et de financements clairement identifiés. L’enjeu dépasse le simple cadre économique, comme l’a souligné Juan José Lavín Suárez, il s’agit «d’accompagner sa transition progressive vers l’économie formelle, c’est améliorer la productivité des unités économiques, faciliter leur accès au financement et aux services d’appui, étendre la protection sociale et renforcer les droits de celles et ceux qui travaillent. C’est un enjeu de justice sociale autant que de transformation économique».

Les travaux, qui se poursuivent jusqu’au jeudi 19 novembre, réunissent les départements ministériels, les chambres consulaires, les syndicats, ainsi que les organisations de femmes, de jeunes et de personnes en situation de handicap. A l’issue des échanges, la feuille de route validée devra définir avec précision les responsabilités de chaque institution pour faire de la période 2026-2030 un tournant décisif pour les millions de travailleurs sénégalais.

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