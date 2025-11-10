De 2012 à 2025, 538 dirigeants de banques et établissements financiers issus des pays de l’Uemoa ont été formés via les programmes certifiant proposés conjointement par le Centre ouest-africain de formation et d’études bancaires (Cofeb) et Hec Paris, notamment en management général des activités bancaires, en management des ressources humaines (Cemrh), en management stratégique bancaire et en management de la transformation digitale (Cemstrat et Ceb2d). Les 27 récipiendaires de la 25ème promotion ont reçu leur parchemin vendredi, à l’issue de l’édition 2025 du programme du Cemstrat 2.Par Dialigué FAYE –

Depuis 2021, le Centre ouest-africain de formation et d’études bancaires (Cofeb) et Hec Paris collaborent pour renforcer les capacités des dirigeants du secteur bancaire et financier des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). 538 dirigeants de banques et établissements financiers ont été ainsi formés avec succès via les programmes certifiants proposés conjointement par ces deux institutions, notamment en management général des activités bancaires, en management des ressources humaines, en management stratégique bancaire et en management de la transformation digitale (Cemstrat) niveau 1 et niveau 2.

Le Cemstrat 1, destiné aux directeurs opérationnels, aborde la connaissance de soi, la stratégie, le leadership, le management des personnes, la direction commerciale et la cyber-sécurité. Le Cemstrat 2, destiné aux dirigeants à très haut potentiel, aborde davantage la notion de vision de rentabilité sur le long terme. Ces deux blocs sont complémentaires, selon la directrice des programmes stratégiques internationaux d’Hec Paris. Mme Armelle Dufour informe qu’à partir de 2025, «les certificats Cemstrat 1 et 2 sont capitalisables dans le Global executive master in management (Gemm) d’Hec Paris, offrant aux dirigeants africains une passerelle académique internationale unique». C’est une première dans l’histoire d’Hec. Et cela «récompense le travail académique, l’excellence académique de notre partenariat avec la Bceao et le Cofeb. C’était une demande du Cofeb depuis plus de 13 ans. Donc c’est une vraie satisfaction de pouvoir offrir cela à nos récipiendaires», précise Mme Dufour. Elle intervenait à la cérémonie de remise de Cemstrat 2 à la 25ème promotion d’un nombre de 27 récipiendaires.

27 nouveaux certifiés

Cette cohorte réunit des administrateurs, des directeurs généraux et des directeurs opérationnels en exercice au sein des banques et établissements financiers de l’Union. En soulignant l’importance d’une telle certification, qui renforce les capacités des dirigeants du secteur bancaire et financier de l’Union, Mahaman Tahir Hamani, Directeur général du Cofeb, a exprimé la satisfaction des autorités de la Bceao de poursuivre, en coopération avec Hec Paris, une offre de formation ajustée aux nouvelles exigences du marché, aux mutations des métiers de la banque et de la finance, ainsi qu’aux nouvelles pratiques managériales. M. Hamani a aussi rappelé que le contenu du Cemstrat 2 est régulièrement actualisé en fonction de l’évolution de l’environnement économique et financier de l’Union. Pour sa part, M. Bertrand Quelin, professeur à Hec Paris et Directeur académique du Cemstrat 2, a souligné l’importance d’un leadership adaptatif et de l’agilité organisationnelle, des qualités que les participants ont pu développer tout au long du parcours, en particulier dans le contexte de la digitalisation accélérée du secteur.

Cette formation a été animée par une équipe composée de dix professeurs et experts de la renommée école, reconnue comme leader mondial en Executive education par le Financial Times en 2022. Le parcours, qui s’est déroulé du 29 avril au 7 novembre 2025, a alterné entre sessions virtuelles et présentielles à Dakar. Cinq modules thématiques ont été dispensés, à savoir transformation stratégique, finance, stratégie digitale, leadership et développement des ressources stratégiques, suivis de la soutenance des projets individuels, avant la cérémonie de remise des certificats.

Les récipiendaires, via la porte-parole, Bintou Traoré, témoignent que «grâce à la qualité de l’enseignement, à la rigueur académique et à la disponibilité constante des formateurs, repartent mieux outillés, avec une vision plus claire de leur rôle dans la construction d’économies africaines solides et inclusives».

