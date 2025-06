L’Ufr Santé de l’Uasz dispose d’une table d’anatomie virtuelle de dissection de dernière génération. Par Khady SONKO –

Un tournant significatif va s’opérer dans la formation médicale à l’Université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz), où l’Unité de formation et de recherches (Ufr) des Sciences de la santé a bénéficié d’une table d’anatomie virtuelle de dissection de dernière génération. Il s’agit d’un don de la Fondation Gaïndé 2000 et de la Fondation Wave. L’équipement réceptionné vise à prôner et faciliter l’apprentissage grâce aux nouvelles technologies, offrant ainsi la possibilité aux étudiants en médecine et aux enseignants d’explorer tout le corps humain avec plus de précision. «Cette table d’anatomie 3D offre une visualisation en haute définition du corps humain. Elle permet aux étudiants et enseignants d’explorer en détail les muscles, les os, les organes et les systèmes internes, à travers plus de 1000 cas cliniques intégrés dans un logiciel puissant et interactif», a expliqué la directrice de l’Ufr Santé.

Pr Evelyne Siga Dionne ajoute : «c’est un outil attrayant, performant et porteur d’espoir pour les jeunes étudiants en médecine. Il ouvre de nouvelles perspectives pédagogiques et vise l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur», a déclaré la directrice de l’Ufr Sciences de la santé de l’Uasz à la réception du don.

Le Directeur régional de la santé confirme que cet équipement «révolutionnaire» constitue une avancée décisive pour l’enseignement médical dans la région de Ziguinchor. «C’est un instrument pédagogique exceptionnel. Cette table permettra aux étudiants de plonger dans la complexité du corps humain avec une précision jusque-là inégalée», a salué Youssouph Tine.

Le Recteur de l’Uasz, Professeur Alassane Diédhiou, considère l’acquisition de la table d’anatomie comme le symbole d’un enseignement rigoureux et d’une université résolument tournée vers l’avenir. «C’est une victoire partagée, car cette table d’anatomie est un outil de travail précieux pour les enseignants-chercheurs comme pour les étudiants», a estimé Pr Alassane Diédhiou.

Pour Ibrahima Nour Eddine Diagne, président du Conseil d’administration de l’Uasz et directeur de Gaïndé 2000, le don est une illustration concrète de la nécessité d’un partenariat solide entre le secteur privé et les institutions académiques. «Avec cette table d’anatomie virtuelle, l’Uasz se positionne désormais parmi les universités les mieux équipées en Afrique de l’Ouest pour former des médecins de haut niveau», a soutenu Nour Eddine Diagne.

