Après une formation intensive de sept mois, 31 cadres dirigeants opérationnels et directeurs de départements du secteur bancaire et financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) ont reçu hier leur certificat du parcours «Executive management stratégique bancaire niveau 1» (Cemstrat 1).Par Dialigué FAYE –

Le Centre ouest-africain de formation et d’études bancaires (Cofeb), centre de formation et de recherche de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), en partenariat avec Hec Paris, continue d’accompagner les Etats dans le renforcement de capacités des acteurs du secteur bancaire et financier. Trente-et-un cadres dirigeants opérationnels et directeurs de départements du secteur bancaire et financier viennent d’allonger la liste des diplômés du programme de formation du Cofeb et Hec Paris dénommé Cemstrat 1 (Executive management stratégique bancaire niveau 1). Issus des banques et établissements financiers des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), ces récipiendaires ont reçu hier leur certificat du parcours, à l’issue des soutenances des mémoires de groupe. Ils ont suivi ce parcours intensif sur sept mois, du 20 mai au 3 novembre 2025, animé par une équipe de professeurs et d’experts d’Hec Paris.

A travers une approche mêlant formation en ligne, sessions en présentiel et travaux collectifs, le programme a offert à cette première cohorte de l’année 2025 une expérience d’apprentissage progressive et collaborative, culminant avec la soutenance des projets de groupe. Ce qui, d’après le Directeur général du Cofeb, leur permettra de conforter leur statut de leader engagé au sein de leurs structures respectives. Mahaman Tahir Hamani rappelle que ce parcours, qui intègre les mutations rapides de l’environnement économique et financier de l’Uemoa, est le résultat de la coopération nouée entre la Bceao et Hec Paris depuis 2012, en matière de renforcement des capacités des acteurs du secteur bancaire et financier de l’Union. Depuis 2013, «plusieurs centaines de dirigeants ont suivi avec succès les programmes certifiants du Cofeb et de Hec Paris». Lesquelles sessions de formation diplômantes, précise Christine Castan, Directrice académique du programme, permettent de renforcer les capacités managériales et le leadership des acteurs-clés du système bancaire régional.

Une deuxième cohorte a été ainsi enrôlée. Ce second programme, le «Cemstrat 2», complète l’offre de formation conjointe du Cofeb et de Hec Paris, selon les collaborateurs du Dg Hamani. «Destiné aux dirigeants de haut niveau, il vise à renforcer leur expertise stratégique face aux défis de l’économie digitale, de la finance verte, à ses implications juridiques, économiques et géopolitiques, et à leur permettre d’acquérir les outils fondamentaux d’un management innovant.»

Dans l’ensemble, ces deux parcours offrent une vision à 360° du management stratégique bancaire, conjuguant leadership, stratégie et transformation.

«Fruit d’un partenariat stratégique entre le Cofeb et Hec Paris, le programme Cemstrat illustre une ambition de l’institut d’émission : former une nouvelle génération de leaders banquiers africains capables de penser, d’agir et de transformer durablement leurs institutions», indiquent-ils. Et de souligner que «l’année 2025 marque une nouvelle étape, les certificats Cemstrat 1 et 2 sont capitalisables dans le Global executive master in management (Gemm) d’Hec Paris, offrant aux dirigeants africains une passerelle académique internationale unique».

dialigue@lequotidien.sn