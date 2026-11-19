Pour faciliter l’accès aux capitaux des porteurs de projets, l’Organisation des femmes d’affaires africaines a tenu hier un forum networking B to B. Sélectionnés parmi 1400 candidats, une centaine de jeunes et de femmes entrepreneurs ont pu échanger directement avec des partenaires financiers autour des mécanismes de financement structuré et des nouvelles opportunités économiques.

Par Justin GOMIS – Promouvoir le financement structuré et nouer des partenariats économiques en faveur des jeunes : tel est l’objectif du forum networking B to B organisé hier par l’Organisation des femmes d’affaires africaines à l’intention des jeunes et des femmes entrepreneurs. Cette rencontre, qui a réuni 100 participants sélectionnés sur 1400 demandes, a servi de cadre aux porteurs de projets pour échanger directement avec des partenaires financiers. L’ambition est d’offrir à ces jeunes entrepreneurs les leviers nécessaires pour concrétiser leurs initiatives.

«Nous avons des jeunes qui ont des projets et l’esprit d’entreprise, mais qui manquent de financement», a souligné Fatou Kiné Diaw, cheffe d’entreprise. Selon cette dirigeante, qui a quitté l’enseignement dans le cadre des départs volontaires pour embrasser l’entrepreneuriat, ces jeunes ont avant tout besoin d’accompagnement. «Il nous a été donné de constater que, grâce au financement structuré, beaucoup de pays se sont développés», a-t-elle relevé.

Pour elle, le Sénégal ne doit pas rester à la traîne. «On m’a même cité l’exemple du Bénin, où une société d’assurance et une banque ont créé un consortium pour investir dans l’habitat. Elles le font au Bénin, alors qu’un Sénégalais aurait pu porter cette initiative dans son propre pays», s’est-elle désolée. Pour corriger ce manque, elle préconise le recours au financement structuré à travers des partenariats directs entre entreprises et établissements bancaires. «C’est la banque qui participe au financement et à la garantie. C’est cette ingénierie qu’on appelle le financement structuré. Cela vaut même au niveau étatique pour porter de grands projets structurants. Là également, l’Etat peut s’appuyer sur des conseils juridiques qui mettront en rapport les porteurs de projets avec des investisseurs en quête d’opérations structurantes», a expliqué Fatou Kiné Diaw.

A l’en croire, l’Etat du Sénégal dispose déjà d’un atout avec le Fongip, qui garantit les projets à hauteur de 60%. Dans cette dynamique d’accompagnement, les organisateurs ont également promis d’intégrer l’Intelligence artificielle (Ia) pour stimuler l’entrepreneuriat national. «Nous devons réfléchir à l’articulation entre l’Ia et l’agriculture, l’Ia et la formation, ainsi que l’Ia et l’industrie», a-t-elle précisé. Dans la même lancée, ils se sont engagés à œuvrer pour le financement via la promotion des valeurs mobilières, tout en exhortant le secteur privé à soutenir cette démarche.

Pour Fatou Kiné Diaw, l’implication du privé présente des avantages majeurs. Des cabinets spécialisés, à l’image de Just Groupe basé à Dubaï -actif dans le conseil en dette-, pourraient ainsi appuyer le pays dans la gestion de son endettement. «Si un conseil en dette s’implante dans notre pays, il pourra mobiliser d’autres investisseurs pour racheter et se partager une partie de la dette du Sénégal, à hauteur de 10 ou 100 milliards chacun. Si ces investissements permettent d’alléger la dette, l’Etat pourra souffler et, par ricochet, régler ses créances envers le secteur privé», a fait valoir Mme Diaw, qui recherche elle-même des financements pour déployer un réseau industriel au Sénégal.

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