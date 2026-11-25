A Lausanne hier, le Sénégal a repris le titre qu’il avait gagné de haute lutte à Rabat en janvier dernier. Le monde sportif à travers le monde a considéré que le Tas n’a fait que rendre justice et redorer le blason terni du football. Une histoire qui montre aussi à quel point il est nécessaire de comprendre l’anglais au football. Car, si l’on ne comprend pas cette langue, on ne peut savoir ce que veut dire «fair play». Ce qui fait que Fouzi Lekja, le patron de la fédé marocaine, qui ne veut pas reconnaître sa défaite, risque de finir comme un certain parti politique sénégalais. D’instance en instance, il va recevoir des coups, sans comprendre qu’il ne fait que se ridiculiser.