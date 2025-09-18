Le président de Business Africa, Baïdy Agne, a été reçu, hier, en audience par les ministres français de l’Europe et des affaires étrangères, du Com­merce extérieur et des Français de l’étranger, Jean-Noël Barrot et Laurent Saint-Martin.

Au cours de cette audience, indique-t-on dans un communiqué, «il a été surtout question de la mise en place d’une carte digitale de Voyage d’affaires francophone (Vaf) pour faciliter la mobilité des hommes d’affaires sénégalais et des pays francophones.

La carte digitale Vaf s’inspire du modèle de la Coopé­ration Economique Asie-Pacifique (Apec) Business travel card qui permet d’effectuer des voyages d’affaires de courte durée dans 19 pays avec des entrées multiples sans visa traditionnel, des facilités prioritaires à l’aéroport et une validité de 5 ans».

Avec le président Baïdy Agne, note le document, «ce projet est porté par le nouveau président de l’Alliance des patronats francophones (Apf) et président du patronat ivoirien, Ahmed Cissé, le président du Medef, Patrick Martin, et la Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo.

La carte digitale Vaf sera un document numérique sécurisé accessible via le mobile, contenant l’identité de l’homme d’affaires ainsi que l’ensemble des autorisations préalables pour l’obtention de visa dans les pays francophones.

La carte digitale Vaf devrait fonctionner selon deux options : la première option est le remplacement du visa d’affaires dans les pays francophones où cela est juridiquement possible, et la deuxième option consisterait à faciliter l’obtention d’un visa d’affaires à entrées multiples».

dialigue@lequotidien.sn