Estimant que leurs revendications restent sans réponses satisfaisantes, les responsables du Front syndical pour la défense du travail (Fsdt) exigent l’ouverture de négociations sérieuses avec le gouvernement. A défaut d’avancées concrètes, ils annoncent une possible reprise des marches et des grèves cycliques.

Par Amadou MBODJI – Après la trêve observée durant les Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj), le Fsdt, qui regroupe plus de 14 centrales syndicales, annonce la reprise de ses activités. Lors d’une conférence de presse animée par Cheikh Diop, Secrétaire général de la Cnts/Fc, Yvette Keïta, Secrétaire générale de l’Unsas, et Elimane Diouf, Secrétaire général de la Csa, le Front a dénoncé l’absence de dialogue véritable avec les autorités et le non-respect des engagements pris envers les travailleurs. Pour remobiliser leurs bases, les responsables syndicaux préparent un nouveau plan d’actions qui pourrait déboucher sur des marches à l’échelle nationale et décentralisée, ainsi que sur des grèves répétitives en l’absence de négociations. «Nous allons retourner à la base, dans toutes ces localités, pour remobiliser les travailleurs et leur communiquer le plan d’action. Soyez rassurés : ce plan comportera des actions hardies, notamment des marches au niveau national comme au niveau décentralisé. Mais, s’il n’y a pas de négociations sérieuses, attendez-vous à une grève cyclique et répétitive. C’est d’ailleurs en raison de ces Jeux Olympiques que nous n’avons pas pu dérouler correctement notre précédent plan d’actions», a déclaré Cheikh Diop.

Le Fsdt dénonce également les retenues opérées sur les salaires des enseignants ayant participé à la grève générale de 72 heures des 21, 22 et 23 octobre 2026. Selon Yvette Keïta, ces ponctions varient entre 40 000 et 70 000 francs Cfa pour certains enseignants, alors que l’Etat reste redevable de sommes liées notamment aux indemnités d’examen.

Des revendications toujours «insatisfaites»

Malgré la marche d’avertissement du 8 avril, la grève du 10 juillet et le mouvement général de 72 heures d’octobre 2026, le Front estime que ses principales revendications restent sans réponse. Celles-ci portent notamment sur le règlement des droits sociaux, la sécurisation des emplois, l’application des accords sectoriels, la baisse du coût de la vie, la réduction des impôts sur les salaires et la revalorisation des pensions de retraite. Les syndicats réclament également la généralisation de l’âge de départ à la retraite à 65 ans. Ils interpellent par ailleurs le gouvernement sur les retards de paiement des salaires de certains agents contractuels, les licenciements jugés abusifs, les entraves à la liberté syndicale et le règlement de la dette intérieure, particulièrement dans les secteurs du Btp et du pétrole.

Le processus d’adoption du Code unique de sécurité sociale constitue également un point de désaccord. Le Fsdt exige le respect des consensus obtenus avec les partenaires sociaux au sein du Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale. Il demande aussi la suspension du renouvellement des organes des institutions de prévoyance sociale jusqu’au rétablissement de ces consensus.

Tout en réaffirmant sa disponibilité au dialogue, le Front presse ainsi le gouvernement d’ouvrir des négociations sérieuses pour trouver des solutions concrètes aux préoccupations des travailleurs. Faute d’avancées, il menace de relancer et d’intensifier son mouvement de contestation.

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