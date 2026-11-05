Battus d’entrée par l’Argentine, les Lionceaux se devaient de se reprendre pour espérer conserver leurs chances de qualification pour la suite de la compétition. Dans un match fou, la bande à Assane Sarr s’est finalement imposée, dans les ultimes secondes, face au Panama (5-4), hier au Stade Iba Mar Diop.

L’Equipe nationale masculine de futsal du Sénégal s’est imposée sur le fil face au Panama (5-4), au terme d’une rencontre intense disputée à l’Arena du complexe Iba Mar Diop de Dakar, dans le cadre du tournoi de futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) Dakar 2026.

Battus lourdement par l’Argentine (9-2) lors de leur première sortie, les Lionceaux étaient dans l’obligation de réagir pour préserver leurs chances de qualification. Les joueurs dirigés par le coach Balla Moussa Baldé ont réagi en affichant un tout autre visage face à la sélection panaméenne. Très entreprenants dès l’entame de la rencontre, les Sénégalais ont réalisé une première période convaincante, marquée par deux réalisations de Mouhamed Diakhaté, aux 7e et 9e minutes. Solide dans ses cages, le gardien Assane Sarr s’est également illustré par plusieurs arrêts décisifs, contribuant à préserver l’avantage de son équipe. Au retour des vestiaires, les Lionceaux ont poursuivi sur leur lancée. Mamadou Diagne a corsé l’addition en inscrivant le troisième but sénégalais. Mais le Panama a progressivement refait son retard, réduisant le score, avant d’inscrire un deuxième but moins d’une minute plus tard.

Bousculés par cette réaction adverse, les Sénégalais ont ensuite concédé l’égalisation. Loin de se décourager, ils ont toutefois retrouvé les ressources nécessaires pour reprendre l’avantage grâce à Saliou Camara. Le Panama a de nouveau réussi à revenir au score, laissant présager une fin de match particulièrement disputée. Mais à seulement 35 secondes du terme, Mamadou Diagne réussit le doublé en inscrivant le cinquième but sénégalais, offrant ainsi une précieuse victoire aux siens. Ce succès permet aux Lionceaux de relancer leur compétition après leur lourde défaite initiale contre l’Argentine. Le Sénégal disputera son troisième et dernier match de la phase de groupe face à l’Afghanistan, vendredi à 17h 30, avec l’ambition de confirmer cette réaction et de poursuivre son parcours dans le tournoi.

Avec Aps