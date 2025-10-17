Si la région de Saint-Louis cumule à 179 cas, la région de Dakar a enregistré son premier patient atteint de la fièvre de la vallée du Rift. Il a été recensé dans le District sanitaire de Keur Massar. Par Dieynaba KANE –

La fièvre de la vallée du Rift vient de faire son apparition à Dakar. La capitale, jusque-là épargnée, a enregistré son premier cas, détecté dans le District de Keur Massar. Il faut savoir que cette épidémie, qui a fait son apparition dans la région de Saint-Louis, est en train de se développer dans le pays avec des cas dans les régions de Matam, Louga et Fatick. La région de Saint-Louis reste la plus touchée avec 179 cas. Dans son bulletin du 16 octobre, le ministre de la Santé fait savoir que depuis le début de l’épidémie, le Sénégal a enregistré 196 cas confirmés dont 21 décès et 147 guéris. Soulignant que cette maladie se transmet principalement par les piqûres de moustiques, les autorités sanitaires recommandent de se protéger en dormant sous moustiquaire et en éliminant les eaux stagnantes.

En ce qui concerne le Mpox, la deuxième épidémie qui sévit à Dakar, le ministère renseigne que depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, il y a 6 cas confirmés et 2 cas probables. Tous enregistrés et localisés dans la région de Dakar. Le ministère de la Santé assure toutefois que 8 personnes sont guéries et aucun décès n’a été signalé. «A ce jour, 22 personnes contacts sont actuellement suivies», ajoute-t-il dans son communiqué. Il appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter les mesures de prévention et à collaborer avec les agents de santé.

