Les réseaux sociaux sont les archives de la classe politique actuelle. Avec eux, le terme tourner la langue 7 fois dans sa bouche prend tout son sens. Illustration, ces trois derniers jours, circulent sur la toile, les déclarations de Boubacar Camara à l’encontre de ceux qui viennent de l’appeler aux affaires. Ces commentaires étaient accolés à ceux d’un célèbre «chroniqueur» télé qui, il y a un an déjà, traitait ce Monsieur de «larbin» des personnes qui l’envoyaient les défendre sur les plateaux de télé, après qu’il les a traités de tous les noms. Et malheureusement, ce commentateur de la vie politique vient une fois de plus d’avoir raison.

Par Sucré-Salé