La Magistrature sénégalaise va changer, et tout le monde s’en rendra compte. Même si les magistrats gardent leur attitude policée, ils n’auront plus à subir des coups, surtout en-dessous de la ceinture. Ce ne sera toujours pas l’époque de Souleymane Téliko, où l’Ums avait la peau si sensible que peu de personnes osaient prononcer les termes juge ou magistrat, de peur de se voir prendre à partie pour outrage à magistrat. Le président Ousmane Chimère Diouf avait lui décidé de jouer à l’homme invisible, ce qui avait fait le bonheur des détracteurs de son institution. Hé bien !, ce temps est fini. Le gatsa-gatsa a atteint l’institution judiciaire. Mais en mode policé.

Par Sucré-Salé